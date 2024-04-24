Bursa Mobilya Sektörü Temsilcileri İtalya'daki Salone del Mobile Fuarını Ziyaret Etti - Son Dakika
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Ekonomi

Bursa Mobilya Sektörü Temsilcileri İtalya'daki Salone del Mobile Fuarını Ziyaret Etti

Bursa Mobilya Sektörü Temsilcileri İtalya\'daki Salone del Mobile Fuarını Ziyaret Etti

Bursa mobilya sektörü temsilcileri, İtalya'nın Milano kentinde düzenlenen Salone del Mobile fuarını ziyaret etti. Fuarda sektörün en yeni koleksiyonları ve trendleri keşfeden temsilciler, yeni işbirlikleri için önemli temaslarda bulundu. Türk mobilya sektörü son dönemde üretim ve ihracatta büyük bir aşama kaydetmiştir. Fuar, Türk mobilya sektörünün dünya çapında söz sahibi olduğunu göstermiştir.

24.04.2024 12:26
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Bursa mobilya sektörü temsilcileri, İtalya'nın Milano kentinde 62'incisi düzenlenen Salone del Mobile'yi ziyaret etti. Bu yıl 35 ülkeden bin 950'den fazla katılımcı firmanın yer aldığı fuarda en yeni koleksiyonları ve trendleri keşfeden sektör temsilcileri, yeni işbirlikleri için de önemli temaslarda bulundu.

BTSO üyeleri KFA Fuarcılık ile uluslararası fuarlarla buluşmaya devam ediyor. Mobilya sektörü temsilcileri, Milano'da düzenlenen ve dünyanın en büyük ve en köklü mobilya fuarları arasında yer alan Salone Del Mobile'yi ziyaret etti. Yaklaşık 175 bin metrekarelik alanda gerçekleşen fuar oturma ve yemek odalarından ofis mobilyalarına, masa ve sandalyelerden mutfak gruplarına kadar sektörün tüm bileşenlerini tek çatı altında buluşturdu. Fiera Milano Rho Fuar Merkezi ev sahipliğindeki Salone Del Mobile 5 gün boyunca 360 bini aşkın ziyaretçiyi ağırladı.

"Türk mobilya sektörü büyük bir hamle içerisinde"

BTSO 38. Meslek Komitesi üyesi İtimat Home Design firmasını temsilen fuara katılan Rıdvan Loyan, Türk mobilya sektörünün son dönemde üretim ve ihracatta önemli bir aşama kaydettiğini söyledi. Sektördeki rekabeti takip etmek, müşteri beklentilerini öğrenmek ve üretime yenilikler kazandırmak hedefiyle Salone Del Mobile Milano'yu ziyaret ettiklerini belirten Loyan, "Salone Del Mobile konsepti ve niteliğiyle mobilya sektöründe trendleri belirleyen bir fuar. Burada hem firmamız hem de sektörümüz adına eksiklerimizi görüyoruz ve onları tamamlamaya çalışıyoruz. Bu anlamda bize fikir veren, faydalı bir fuar olduğunu söyleyebilirim" dedi.

"Mobilya Sektöründe Dünyada Söz Sahibiyiz"

VRL Mobilya firma sahibi Soydan Varol, fuarın gerek katılımcı gerekse de ziyaretçi sayısı açısından oldukça yoğun geçtiğini belirtti. Yeni ticaret bağlantıları kurmak, vizyon ve prestij açısından bu fuarlarda yer almanın önemli olduğunu kaydeden Varol, "Türkiye artık mobilya sektöründe dünyanın en önemli oyuncuları arasında yer alıyor. İtalya'daki fuarda da tasarım, model ve kalite anlamında çok ön planda olduğumuzu görüyoruz. Firma olarak biz de otel, restoran ve kafe proje işleri yapıyoruz. Dünya genelinde 32 ülkeye ihracatımız var. Pazar çeşitliliğini çok önemsiyoruz. Burada mevcut ve potansiyel müşterilerimizle de görüşme imkanı bulduk. Son derece faydalı bir fuar ziyareti oldu" diye konuştu.

"Sektörün En Önemli Buluşması"

Modesse Mobilya firma sahibi Mustafa Tunçer ise Salone Del Mobile Milano'nun sektörün Avrupa'daki en önemli buluşmaları arasında yer aldığını ifade etti. Katılımcı ve ziyaretçi profili, niteliği ve zengin içeriğiyle fuarın diğer fuarlar arasında öne çıktığını belirten Tunçer, "Bu fuarı önemsiyoruz. Yenilikleri takip etmek ve vizyon kazanmak açısından son derece önemli bir fuar. Bu yıl mobilya ve ürün tasarımı anlamında geçmiş yıllara nazaran çok fazla yenilik gözlemleyemedik ancak yine de faydalı bir ziyaret oldu" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Bursa Mobilya Sektörü Temsilcileri İtalya'daki Salone del Mobile Fuarını Ziyaret Etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa Mobilya Sektörü Temsilcileri İtalya'daki Salone del Mobile Fuarını Ziyaret Etti - Son Dakika
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