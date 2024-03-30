Napoli, Juan Jesus\'a yönelik ırkçılığı protesto etti

Dünya

Övgü Pınar/ Roma

İtalya’da Brezilyalı futbolcu Juan Jesus’a yönelik ırkçı ifadeler kullanıldığı iddialarının ardından, oyuncunun takımı Napoli, bugünkü maçı öncesinde ırkçılık karşıtı diz çökme eylemi yaptı.

Napoli’de oynayan Juan Jesus, 17 Mart’ta Inter Milan ile yaptıkları maçta rakip oyuncu Francesco Acerbi’nin kendisine ırkçı hakarette bulunduğundan şikayet etmişti. Jesus’un şikayeti üzerine maç kısa süreliğine durdurulmuş, ardından da vaka spor mahkemesine taşınmıştı.

10 maça kadar men de dahil disiplin cezasıyla karşı karşıya kalan Acerbi geçen Salı günü ‘delil yetersizliğinden’ aklandı.

Bu karara hem Juan Jesus hem de takımı Napoli tepki gösterdi.

Kulüp, karar karşısında “hayrete düştüklerini” belirtti ve tepki olarak bundan böyle “futbol kurumlarının ırkçılığa ve ayrımcılığa karşı göstermelik girişimlerine katılmayacaklarını” duyurdu. Napoli yönetimi, bunun yerine kendi eylemlerini düzenleyeceklerini bildirdi.

Juan Jesus da büyük hayal kırıklığı yaşadığını, bu kararın olumsuz bir emsal teşkil etmesinden korktuğunu söyledi. Futbolcu bu olay sonrası sosyal medya profil fotoğrafını havaya kaldırılmış yumruk görüntüsüyle değiştirdi.

Futbolda ırkçılık tartışmalarını yeniden gündeme taşıyan vaka sonra Napoli bugün Atalanta maçı öncesi bir eylem düzenledi.

Maç öncesi ekip topluca tek dizlerinin üzerine çökerek ırkçılığı protesto etti.

Tribünlerde de çok sayıda ‘Juan Jesus’un yanındayım’ ‘Irkçılığa hayır’ yazılı pankart görüldü.

Napoli ekibi dün de ‘ırkçılığa hayır’ etiketiyle bir video yayımladı. Futbolcuların ağızlarının kapalı olarak görüldüğü videoda “Biz sessiz kalmayacağız. IRKÇILIĞA HAYIR” mesajı yer aldı.

Diz çökme eylemi, 2016'da Amerikan Ulusal Futbol Ligi’nde (NFL) oynayan Colin Kaepernick’in ‘siyahların ezilmesini’ protesto amacıyla milli marş sırasında yaptığı eylemle başlamıştı.

Bu hareket, ABD’de 2020’de George Floyd’un polis tarafından öldürülmesinin ardından yapılan ırkçılık karşıtı gösterilerin sembollerinden biri haline gelmiş ve daha da yayılmıştı.