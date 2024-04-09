Halil Umut Meler, Liverpool-Atalanta maçını yönetecek

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FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, İngiltere'nin Liverpool ile İtalya'nın Atalanta takımları arasında 11 Nisan 2024 Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final müsabakasını yönetecek.

UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final müsabakasında İngiltere'nin Liverpool ile İtalya'nın Atalanta takımları karşı karşıya gelecek. İngiltere'nin Liverpool şehrindeki Anfield Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakada Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak.

Karşılaşmada Alper Ulusoy VAR, Abdülkadir Bitigen ise AVAR olarak görev yapacak. - İSTANBUL