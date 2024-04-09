FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, İngiltere'nin Liverpool ile İtalya'nın Atalanta takımları arasında 11 Nisan 2024 Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final müsabakasını yönetecek.
UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final müsabakasında İngiltere'nin Liverpool ile İtalya'nın Atalanta takımları karşı karşıya gelecek. İngiltere'nin Liverpool şehrindeki Anfield Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakada Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak.
Karşılaşmada Alper Ulusoy VAR, Abdülkadir Bitigen ise AVAR olarak görev yapacak. - İSTANBUL
Son Dakika › Spor › Halil Umut Meler, Liverpool-Atalanta maçını yönetecek - Son Dakika
Eskişehir'de polis ekiplerinin denetiminde araç trafiğine kapalı yaya yollarına giriş yapan 30 motosiklet sürücüsüne ceza kesildi. İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, yaya yollarına girerek kural ihlali yaptığı tespit edilen 30 motosiklet sürücüsüne cezai işlem uygulandı.
Fenerbahçe'de Süper Kupa protestosunun ardından sahadan çekilme kararı alan U19 takımı, yönetim tarafından ödüllendirilecek. Yönetim, sahadan çekilen genç oyunculara, Süper Kupa'yı kazanmışlar gibi ödül verecek.
Fenerbahçe, kadınlar basketbol ve voleybol ile erkek voleybolda şampiyonluk için gün sayıyor. Ayrıca futbol A takımı da Avrupa Konferans Ligi çeyrek finalinde mücadele edecek. Fenerbahçe, farklı branşlardaki takım sporlarında Türkiye ligleri ve Avrupa kupalarında şampiyonluk yolunda kritik müsabakalar oynayacak.
Aydın'da dövüş sporlarına olan ilginin artmasıyla birlikte boks alanında başarılı grafiği yükselen milli boksör Tevfik Akkaş, Hırvatistan'da düzenlenen Gençler Avrupa Boks Şampiyonası'nda Gürcü rakibini mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Tevfik Akkaş'ı ve Milli Takım Antrenörü Yavuz Kılıç'ı tebrik ederek başarılarının devamını diledi.
Suudi Arabistan Süper Kupası yarı final maçında Al Hilal, Al Nassr'ı 2-1 mağlup etti ve finale yükseldi. Karşılaşmada kırmızı kart gören Cristiano Ronaldo'nun sonrasında hakeme yaptığı hareket büyük ses getirdi.
Türkiye Tenis Federasyonu'nun düzenlediği 12 yaş Hafta Sonu Tenis Turnuvası, Kocaeli'nde gerçekleşti. Genç sporcu Ela Naz Kaya, turnuvada 3 gurupta da birinci olarak büyük bir başarı elde etti. Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, Kaya'yı tebrik ederek gelecekteki başarılarının devamını diledi.
Trampolin Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda gençlerde altın madalya kazanan Sinan Cankurt ve milli takım, Bolu'da çiçeklerle karşılandı. Cankurt, Türk spor tarihinde gençlerde Avrupa şampiyonluğunu elde eden ilk milli sporcu oldu. Milli takım antrenörü ve sporcuları da başarılarından dolayı kutlandı. Cankurt, önümüzdeki dünya ve Avrupa şampiyonalarında madalya almaya devam etmek ve olimpiyatta derece elde etmek istediğini belirtti.
Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, Erzurumspor FK galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada, takımın hala Süper Lig'e yükselebilmek için çok çalışması gerektiğini belirtti. Stoilov, oyuncularının her zaman maksimum performans göstermesi gerektiğini ve taraftarların desteğinin önemini vurguladı.
Sizin düşünceleriniz neler ?