Inter, Milan\'ı geride bırakarak şampiyonluğa ulaşmayı hedefliyor

İbrahim Kutluay'ın avukatı: Müvekkilin nafaka ödemesi gereken miktar gelirini aşıyor

İbrahim Kutluay'ın avukatı, müvekkilinin kirada oturduğunu ve aktif bir mesleği olmadığını belirterek, Demet Şener'in ise oyunculuk ve modellik yaparak ekonomik olarak daha iyi durumda olduğunu söyledi. Demet Şener ise İbrahim Kutluay'ın açtığı dava hakkında ironik bir şekilde tepki göstererek, kendisine yardım defilesi düzenlemeyi düşündüğünü ifade etti.