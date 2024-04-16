Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İtalya\'da gurbetçilerle buluştu

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, İtalya'nın Venedik şehrindeki Eski Camii'nde düzenlenen "Yatsı Namazı Buluşması" programında gurbetçilerle bir araya geldi.
İtalya'nın Venedik şehrinde bulunan Eski Camii'nde "Yatsı Namazı Buluşması" programı düzenlendi. Programa katılan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, burada gurbetçi vatandaşlar ile bir araya geldi.
Venedik Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) tarafından yapılan programda namaz öncesi cemaate hitap eden Erbaş, "Cinleri ve insanları sadece bana ibadet etmeye uygun ve elverişli bir şekilde yarattım" ayet-i kerimesini hatırlatarak, "Eğer hayatımızda ibadet olmazsa varlığımızın, yaşamamızın bir anlamı yok. Bizim hayatımızı ibadetlerimiz süslüyor, güzelleştiriyor" dedi.
Erbaş, Müslümanların en çok önem verdiği konuların başında dürüstlüğün gelmesi gerektiğini belirterek, "Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de, 'Emrolunduğun gibi dosdoğru ol' buyurmaktadır. Müslüman dosdoğru olur, yalan söylemez, haksızlık yapmaz, işini düzgün yapar" diye konuştu.
"İslam'a bütün insanlık ulaşsa yeryüzünde haksızlıklar, katliamlar, soykırımlar olmaz"
Hümanizmin İslam'da aranması gerektiğini söyleyen Erbaş, "Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de, 'Bir insanı kurtarmak bütün insanlığı kurtarmak gibidir. Bir insanı öldürmek bütün insanlığı öldürmek gibidir' buyurmaktadır. Bundan daha iyi bir hümanizm olur mu? İslam, insanlığa gönderilmiş en büyük nimettir, bu nimetin kıymetini bilelim. Bu nimete keşke bütün insanlık ulaşsa da yeryüzünde haksızlıklar, katliamlar, soykırımlar olmasa" ifadelerini kullandı.
"Avrupa'nın ortasında Bosna'da yüz binlerce kişi katledildi"
Erbaş, Gazze konusuna ilişkin ise şunları kaydetti:
"Gazze'deki soykırımı, katliamı görüyoruz yüreklerimiz sızlıyor. Bebekler, masumlar, kadınlar gözü dönmüş zalim işgalcinin bombardımanı altında can veriyor. Peki bugün var da dün yok muydu? 30 sene önce Bosna Hersek'te ne oldu? Kaç yüz bin kişi Avrupa'nın ortasında katledildi? Neredeyse hatırlamayan yoktur. Bosna'dan sonra 90'lı yıllarda Kosova'da, Balkanlar'ın göbeğinde bu kadar acımasız, dünyanın gözünün önünde. İşte bunun için diyoruz ki barış dini İslam'ın gönüllere ulaştırılması lazım."
"İslam'ı çok güzel bir şekilde temsil etmemiz lazım"
Gazze'deki zulmün durması için çok çaba gösterdiklerini ifade eden Erbaş, "Zulüm ilelebet devam etmez, etmedi 2,5 - 3 sene sürdü. Bosna Hersek'te zulüm bitti ama Avrupa'nın, Batı'nın o iki yüzünü dünya görmüş oldu. Müslümanlar söz konusu olduğu zaman ikiyüzlülük yapmış olmalarını bu vesileyle dünya gördü. Bizlerin uyanık olması lazım. Dinimize sahip çıkmamız ve İslam'ı çok güzel bir şekilde temsil etmemiz lazım" değerlendirmesinde bulundu.
"Müslümanlığı öyle yaşayalım ki gören insanlar İslam'a heves etsin"
Erbaş, Müslümanın sadece kendisinden değil İslam'dan da sorumlu olduğuna dikkati çekerek, "Peygamber Efendimiz (s.a.s.), Müslümanı nasıl tarif ediyorsa öyle yaşayalım ki bizi gören insanlar İslam'a heves etsin, İslam'dan uzaklaşmasın, tam tersine İslam'a yaklaşsın. Peygamberimiz (s.a.s.), 'Müslüman, insanların elinden ve dilinden emin olduğu kimsedir' buyuruyor. Elimizden, dilimizden insanlar emin olsun. Bizden kendisine bir zarar gelmeyeceği konusunda emin olsun" şeklinde konuştu.
Konuşmalarının ardından Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, cemaate yatsı namazını kıldırdı ve Kur'an-ı Kerim okudu. - VENEDİK
Son Dakika › Yerel › Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İtalya'da gurbetçilerle buluştu - Son Dakika
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