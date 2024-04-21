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ÇEKİM TARİHİ: 19 Nisan 2024
1. Tanıtım konferansından çeşitli görüntüler
3. SES 2 (Çince): FAN XİANWEİ, CCCIT Genel Sekreteri
İtalyan iş dünyası temsilcileri, 7. Uluslararası Çin İthalat Fuarı'nın (CIIE) İtalyan işletmelerinin Çin pazarına girmeleri için fırsatlar yaratacağı görüşünde.
CIIE Bürosu ve İtalya'daki Çin Ticaret Odası (CCCIT) tarafından ortaklaşa düzenlenen fuar tanıtım konferansına İtalyan işletmeler ve Çinli kuruluşlardan 150'den fazla temsilci katıldı.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Milano'dan bildiriyor.(XHTV)
Son Dakika › Güncel › İtalyan İşletmeleri İçin Çin Pazarı Fırsatları - Son Dakika
Ağrı'da, infaz koruma memuru Cengiz Yiğit'in terör saldırısında şehit edilmesinin ikinci yılında anma etkinliği yapıldı.
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TFF 2. Lig Kırmızı Grup lideri Amedspor, Iğdır FK ile oynayacağı kritik maç öncesi taraftarlar stadyumu doldurdu. Takımlarını desteklemek ve şampiyonluk yolunda moral vermek amacıyla tribünleri dolduran taraftarlar, büyük bir heyecanla maçın başlamasını bekliyor.
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