Aydın'ın Söke ilçesinde ön sağlık sertifikaları düzenlenen 1 tır balığın İtalya'ya ihracatı gerçekleştirildi.
Ülke ekonomisine önemli katkı sağlayan ihracatta gıda maddelerine yönelik gerçekleştirilen kontroller devam ederken, Aydın'ın Söke ilçesinde özellikle son yıllarda ihracat ürünü olarak taze ve dondurulmuş balık ihracatı öne çıkıyor. 2023 yılının ilk 6 ayında 6 farklı ülkeye 1 milyar 592 milyon 932 kilogram donuk ve taze balık ihracatı gerçekleştiren Söke'de bu yıl avlanan ve üretilen balıkların İtalya'ya ihraç edilmesi için İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından ön sağlık sertifikaları düzenlendi. Paketlenerek ihracata hazır hale getirilen 1 tır balığın İtalya'ya ihracatı gerçekleştirildi. - AYDIN
Son Dakika › Ekonomi › Söke'den İtalya'ya 1 Tır Balık İhracatı - Son Dakika
Afyonkarahisar Dazkırı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, çiftçilere yüzde 50 hibe destekli kuru fasulye ve nohut dağıtımı gerçekleştirdi. Bakanlık tarafından uygulanan Tarım Arazilerinin Etkinleştirilmesi Projesi kapsamında, uygun tarımsal üretim yöntemleri kullanılarak bitkisel üretimin artırılması hedefleniyor. Dazkırı ilçesinde çiftçilere kuru fasulye ve sorgum sudan otu melezi tohumu yüzde 75, nohut tohumu ise yüzde 50 hibeli olarak teslim edildi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Samsun'dan Ocak-Şubat döneminde toplam 205 milyon 75 bin dolar ihracat, 212 milyon 196 bin dolar da ithalat gerçekleştirildi. Samsun'da Şubat ayında ihracat 103 milyon dolar, ithalat 114,1 milyon dolar olarak gerçekleşti. Çevre illerden Amasya'dan Şubat ayında 16 milyon dolar ihracat, 4 milyon dolar ithalat, Ordu'dan 31 milyon dolar ihracat, 6 milyon dolar ithalat, Sinop'tan 3,3 milyon dolar ihracat, 852 bin dolar ithalat yapıldı. 2024 Ocak-Şubat dönemi istatistiklerine göre Samsun'dan 205 milyon 75 bin dolar ihracat, 212 milyon 196 bin dolar ithalat oldu. Aynı dönemde Amasya'dan ihracat 30 milyon dolar, ithalat 9,3 milyon dolar, Ordu'dan ihracat 60,3 milyon dolar, ithalat 7,8 milyon dolar, Sinop'tan da ihracat 7,3 milyon dolar ve ithalat 1,1 milyon dolar olarak gerçekleşti.
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından desteklenen Fındık Bahçelerinin Rehabilitasyonu Projesi kapsamında Ordu'da yeni modern bahçeler kuruluyor. Proje sayesinde yaşlı ve verimsiz fındık bahçeleri sökülerek teraslar oluşturuluyor ve gençleştirme çalışmaları yapılıyor. Bu sayede fındık tarımında verim ve kalite artışı sağlanıyor.
Diyarbakır'da uygulanan "Sıfır Atık" projesi sayesinde doğa korunarak, ekonomiye katkı sağlandı.
Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Tepebaşı ilçesinde bulunan bir süt çiftliğine Avrupa Birliği Onaylı Süt Çiftliği Sertifikası teslim etti. İşletme, AB standartlarında süt ürettiği belirlenerek Eskişehir'de ikinci, Tepebaşı ilçesinde ise ilk AB Onaylı Süt Çiftliği Sertifikası almaya hak kazandı.
İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) sürdürülebilirlik vizyonu çerçevesinde düzenlenen İSO Yeşil Gündem Sohbetleri'nin 13'üncüsünde, hidrojen ekonomisinde Türkiye'nin rolü tartışıldı. Programda, TENMAK Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Uğur Çevik ve Hidrojen Teknolojileri Derneği Başkanı Prof. Dr. İbrahim Dinçer gibi konuşmacılar yer aldı. Hidrojenin, temiz enerji dönüşümü ve enerji arz güvenliği açısından kritik bir rol oynayacağı vurgulandı. Ayrıca, hidrojenin uluslararası ticaret kapıları açabileceği ve büyük bir pazar potansiyeline sahip olduğu belirtildi.
Çin'in Shanghai kentinde düzenlenen 2024 Shanghai Küresel Yatırım Teşvik Konferansı'nda, toplam değeri 52,4 milyar yuan olan 21 önemli endüstriyel zincir projesi için anlaşma imzalandı. Projeler, entegre devreler, biyotıp, yapay zeka, yeni enerji ve enerji depolama ekipmanları ile sivil havacılık gibi alanları kapsamaktadır. Ayrıca, konferansta şirketlerin maliyetlerini azaltmayı, yatırım ve finansman kredisi eklemeyi ve endüstriyel yatırım fonu kurmayı içeren bir politika paketi de açıklandı. Shanghai, dünyanın Çin'i gözlemlediği önemli bir pencere konumunda olup, yabancı yatırımların artış gösterdiği bir merkezdir.
Küresel iklim değişikliği ve bilinçsiz tarımsal ilaçlamaların etkisiyle Diyarbakır'da kış uykusuna yatmayan arıların yüzde 30'u telef oldu. Diyarbakır Arıcılar Birliği Başkan Yardımcısı Mehmet Bayram, arıların telef olmasında en büyük etkenin küresel ısınma ve tarımda kullanılan zirai ilaçlar olduğunu belirtti. Bayram, bilinçsiz ilaçlamaların arılara büyük zararlar verdiğini ve bu ilaçların gece saatlerinde kullanılması gerektiğini ifade etti.
Çin'in Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nde yer alan Kuqa şehrinde, bir doğalgaz boru hattı projesinin inşasına başlandı. Üç aşamada gerçekleştirilecek olan projenin tamamlandığında, dokuz ilçe ve şehri birbirine bağlayacak ve Xinjiang'ın güneyindeki gaz tedarik kapasitesi artacak. Bu proje, Tarim Havzası'nda yaşayan insanların geçim kaynaklarına ve işletmelerin üretim faaliyetlerine destek sağlamayı hedefliyor.
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