Erzurum\'da ERASMUS KA2 projesi masaya yatırıldı

Yerel

Erzurum'da "Design, Creation and Development of the Scientific Observatory for School Attendance" başlıklı ERASMUS KA2 projesi masaya yatırıldı.

Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Öğretim Üyeleri Prof. Dr. İsmail Seçer, Dr. Öğr. Üyesi Sümeyye Ulaş ve Öğr. Gör. Cahit Sunay; Türkiye, İtalya, Portekiz ve İspanya ile ortaklaşa yürütülen "Design, Creation and Development of the Scientific Observatory for School Attendance" başlıklı ERASMUS KA2 projesi hakkında Vali Mustafa Çiftçi'ye bilgi verdi .

Okul devam sorunlarına yönelik bilimsel gözlemevi tasarımı, oluşturulması ve geliştirilmesine yönelik hazırlanan projenin bilgilendirme toplantısına İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız da iştirak etti. - ERZURUM