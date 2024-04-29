5 yaşındaki Edanur'un can verdiği olayla ilgili yapılan yorumlar infiale yol açtı - Son Dakika
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5 yaşındaki Edanur'un can verdiği olayla ilgili yapılan yorumlar infiale yol açtı

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İstanbul Küçükçekmece'de, İBB'nin açtığı çukura düşerek can veren 5 yaşındaki Edanur Gezer için Ekşi Sözlük'te yazılanlar infiale yol açtı. Gezer'in ölümüyle ilgili "Ailenin sorumsuzluğu", "Çocuğu kontrol edemeyen aile direkt belediyeyi suçlamış", "Uyarılmaya rağmen piknik mi yapılır?" gibi yorumlar dikkat çekti.

29.04.2024 18:04
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İstanbul Küçükçekmece'deki sahil parkında yapılan kazı çalışması sonrasında oluşan su birikintisine düşen 5 yaşındaki Edanur Gezer'in hayatını kaybetmesine ilişkin Ekşi Sözlük'te yazılanlar bu kadarına da pes dedirtti.

Fatih Mahallesi'ndeki Menekşe Sahil Parkı'nda, Edanur Gezer'in, kazı çalışmasında oluşan su birikintisine düşerek yaşamını yitirmesiyle ilgili Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma sürerken İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) de idari soruşturma başlatmıştı. İhmal sonucu hayatını kaybeden küçük kızla ilgili Ekşi Sözlük'te yazılanlar ise şaşkına çevirdi.

5 yaşındaki Edanur'un can verdiği olayla ilgili yapılan yorumlar infiale yol açtı

YORUMLAR İNFİALE YOL AÇTI

Ekşi Sözlük'te 5 yaşındaki Edanur'un ölümüyle ilgili "Ailenin sorumsuzluğu", "Çocuğu kontrol edemeyen aile direkt belediyeyi suçlamış", "Uyarılmaya rağmen piknik mi yapılır?" gibi yorumlar tepki çekti.

İşte o yorumlardan bazıları:

5 yaşındaki Edanur'un can verdiği olayla ilgili yapılan yorumlar infiale yol açtı
5 yaşındaki Edanur'un can verdiği olayla ilgili yapılan yorumlar infiale yol açtı
5 yaşındaki Edanur'un can verdiği olayla ilgili yapılan yorumlar infiale yol açtı
5 yaşındaki Edanur'un can verdiği olayla ilgili yapılan yorumlar infiale yol açtı
5 yaşındaki Edanur'un can verdiği olayla ilgili yapılan yorumlar infiale yol açtı
5 yaşındaki Edanur'un can verdiği olayla ilgili yapılan yorumlar infiale yol açtı
5 yaşındaki Edanur'un can verdiği olayla ilgili yapılan yorumlar infiale yol açtı

NE OLMUŞTU?

Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 26 Nisan'da Fatih Mahallesi'ndeki Menekşe Sahil Parkı'nda yapılan kazı çalışmasında oluşan su birikintisine bir kişinin düşerek boğulduğu ihbarı sonrası olay yerine gitmişti. Ekipler, yaptıkları incelemede, parkın bazı bölümlerinin kazı çalışması sonrasında su birikintisiyle dolduğunu ve 5 yaşındaki Edanur Gezer'in buraya düştüğünü belirlemişti.

5 yaşındaki Edanur'un can verdiği olayla ilgili yapılan yorumlar infiale yol açtı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) olaya ilişkin yaptığı açıklamada, kendi bünyelerinde idari soruşturma başlattıklarını duyurmuştu. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatıldığını, kusur tespiti için uzman bilirkişi heyeti görevlendirildiğini bildirmişti.

5 yaşındaki Edanur\'un can verdiği olayla ilgili yapılan yorumlar infiale yol açtı
Abdullah Aydemir
Abdullah Aydemir
Sondakika.com - 3.Sayfa

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Küçükçekmece, İstanbul, Gündem, 3.Sayfa, Toplum, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa 5 yaşındaki Edanur'un can verdiği olayla ilgili yapılan yorumlar infiale yol açtı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Mert kursun : Peki aileyi sucladiniz uyardiniz aldiris etmedi bir can gittikten sonra ne diye bariyer cektiniz haklisiniz ya madem uyarmak yetiyor bundan sonra gelenleride uyarin niye onlem aliyorsunuz 41 6 Yanıtla
  • mustafa sagdic: allah rahmet eylesin. melek oldu. mekabi cennet olsun yavrumuzun. maalesef ulke olarak en buyuk sorunumuz bu. hicbir zaman uyarilara aldiris etmiyoruz. illa canimiz yanınca haykiriyoruz. allah ailesine sabirlar versin 16 5 Yanıtla
  • cemal aslan: Biz böyle değildik. Türk Milleti milli ve manevi değerlerinden sonra vicdanını da kaybediyor. Giden cana üzülmek varken. 14 0 Yanıtla
  • Mesut Yıldız: Saçmalık herkesi uyarmazsın orda dikilen bir güvenlik varmıydı? Yoktu o yüzden tek bir uyarı yetmez kaldıki uyaranda olmamıştır nerden uyarı yapıldı ? Uyarı levhası boşuna yok uyarı levhası yoksa suçlu belediyedir bu iş kuralıdır herkes boş keseden atmış iş güvenliğini açıp okuyun bi 6 1 Yanıtla
  • Sabri İnce: Allah'ım . İnsanoğlunun ömrünü viçdanı ile sınırlandırsaydın .. vicdanınız kadar ömrünüz olsun. 1 0 Yanıtla
  • Beykozlu: Taşeron firma ihmalkarlığı Allah rahmet eylesin yazık ateş düştüğü yeri yakar. 0 0 Yanıtla

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