Batman'da 3 ayrı silahlı kavga: 7 yaralı - Son Dakika
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Yerel

Batman'da 3 ayrı silahlı kavga: 7 yaralı

Batman merkez ve Kozluk ilçesinde ayrı gruplar arasında yaşanan silahlı kavgalarda 7 kişi yaralandı. Dün gece ile bu sabah saatlerinde meydana gelen kavgalarda, alacak verecek meselesi, sözlü tartışma ve sokak ortasında yaşanan olaylar nedeniyle silahlar kullanıldı. Yaralılar hastanelere sevk edilirken polis ekipleri olaylarla ilgili inceleme başlattı.

29.04.2024 18:09
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Batman'da 3 ayrı silahlı kavga: 7 yaralı

BATMAN - Batman merkez ve Kozluk ilçesinde ayrı gruplar arsında yaşanan silahlı kavgalarda 7 kişi yaralandı.

Batman'da dün gece ile bu sabah saatlerinde nedeni henüz öğrenilemeyen 3 ayrı noktada gruplar arasında silahlı kavga meydana geldi. Kozluk Tepecik Mahallesi'nde alacak verecek meselesi yüzünden iki grup arasında meydana gelen silahlı kavgada gece silah sesleriyle yankılanırken kavgada 3 kişinin yarandığı öğrenildi. Bu sabah saatlerinde de Batman Çamlıtepe Mahallesi'nde 2 grup arasında sözlü başlayan tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Silahların kullanıldığı kavgada 4 vatandaş yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerince kentteki hastanelere sevk edilirken olay yerine gelen polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Batman'da yaşanan bir başka silahlı kavgada ise Çamlıtepe Mahallesi'nde sokak ortasında silahını çeken bir vatandaşın tartıştığı kişiye kurşun yağdırdığı ve olay yerinden kaçtığı anlar bir vatandaş tarafında saniye saniye cep telefonu kamerasıyla kayıt edildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Batman'da 3 ayrı silahlı kavga: 7 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Batman'da 3 ayrı silahlı kavga: 7 yaralı - Son Dakika
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