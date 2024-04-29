Erol Bulut, Cardiff City ile sözleşme yenilemeye hazırlanıyor - Son Dakika
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Spor

Erol Bulut, Cardiff City ile sözleşme yenilemeye hazırlanıyor

İngiltere Championship takımı Cardiff City'de, sezon başında 1 yıllık sözleşme imzalanan teknik direktör Erol Bulut ile yeni mukavele yapılıp yapılmayacağı konusunda karar verildi. Bulut'un performansından memnun olan İngiliz kulübünün başkanı Vincent Tan, deneyimli teknik adamla uzun süreli bir sözleşme imzalamak istiyor.

29.04.2024 21:20  Güncelleme: 21:24
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Kariyerinde bir dönem Fenerbahçe'yi de çalıştıran teknik direktör Erol Bulut, sezon başında İngiltere Championship ekibi Cardiff bir sezonluk sözleşmeye imzalamıştı. İngiliz ekibi, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan deneyimli teknik adamla ilgili kararını verdi.

BAŞKANLA BİREBİR GÖRÜŞTÜ

BBC'de yer alan habere göre Cardiff City ile bu sezon iyi işlere imza atan Erol Bulut, takım sahibi Vincent Tan ile bir görüşme gerçekleştirdi. Erol Bulut'un performansından memnun olan Vincent Tan, 49 yaşındaki teknik çalıştırıcıyla yeni bir sözleşme imzalamak için harekete geçti.

Erol Bulut, Cardiff City ile sözleşme yenilemeye hazırlanıyor

UZUN YILLAR ÇALIŞMAK İSTİYORLAR

Vincent Tan, sezon başında EFL yönetiminin verdiği ceza nedeniyle sadece boştaki oyuncuları alan ve kiralık olarak takviye yapabilen Cardiff City ile iyi işler yaptığını düşündüğü Bulut ile uzun süreli bir sözleşme imzalamak istiyor. Görüşmeler de son noktaya gelindiği bildirildi.

Erol Bulut, Cardiff City ile sözleşme yenilemeye hazırlanıyor

CARDIFF CITY PERFORMANSI

Bu sezon Cardiff City'nin başında 49 resmi maça çıkan Erol Bulut, bu karşılaşmalarda 21 galibiyet, 5 beraberlik ve 23 mağlubiyet alırken maç başına 1.39 puan ortalaması yakaladı.

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Son Dakika Spor Erol Bulut, Cardiff City ile sözleşme yenilemeye hazırlanıyor - Son Dakika

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