NATO Genel Sekreteri Ukrayna'ya Sürpriz Ziyaret Gerçekleştirdi - Son Dakika
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Politika

NATO Genel Sekreteri Ukrayna'ya Sürpriz Ziyaret Gerçekleştirdi

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ukrayna'ya düzenlediği sürpriz ziyarette Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile bir araya geldi. Stoltenberg, Ukrayna'nın hak ettiği yerin NATO olduğunu belirterek, Ukrayna'nın NATO üyesi olacağını söyledi. Stoltenberg ayrıca, Ukrayna'ya verilen desteklerin artacağını ve Moskova'nın kazanamayacağını vurguladı.

29.04.2024 18:56
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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ukrayna'ya düzenlediği sürpriz ziyarette Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile bir araya geldi. Stoltenberg yaptığı açıklamada, "Ukrayna'nın hak ettiği yer NATO'dur. Ukrayna NATO üyesi olacak" dedi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e sürpriz bir ziyaret düzenledi. Rusya-Ukrayna savaşının başladığı Şubat 2022'den bu yana 3'üncü kez Ukrayna'yı ziyaret eden Stoltenberg, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile bir araya geldi. Stoltenberg, Kiev'e gittiği sırada trende yaptığı açıklamada, "Başkan Zelenskiy'e ve Ukrayna parlamentosuna karşı dürüst olacağım, NATO müttefikleri son aylarda vaat ettiklerimizi yerine getirmedi. ABD bir paket üzerinde anlaşmak için altı ay harcadı ve Avrupalı müttefikler söz verdiğimiz mühimmatı teslim etmedi. Ancak şimdi işlerin değişeceğinden eminim" dedi.

"Ukrayna aylardır silahsız"

Stoltenberg, Zelenskiy ile düzenlediği ortak basın toplantısında ise Zelenskiy'nin liderliğini ve Ukraynalıların cesaretini överek, "liderlik ve cesaretin tek başına Rus güçlerini püskürtmeye yetmeyeceğini, silah ve mühimmata da ihtiyaç olduğunu" belirtti. Zelenskiy, Ukrayna'ya destek konusunda yaşanan ciddi gecikmelerin savaş alanında ciddi sonuçlara yol açtığını aktararak, "Ukrayna aylardır silahsız ve daha az Rus füzesi ve insansız hava aracı düşürüldü. Rusya cephe hattında ilerleyebildi. Ancak Ukrayna'nın galip gelmesi için çok geç değil. Daha fazla destek yolda" dedi.

ABD'nin 60 milyar doların üzerindeki yeni yardım paketinin yanı sıra İngiltere, Almanya ve Hollanda'nın da Ukrayna'ya bulunduğu yeni taahhütleri de memnuniyetle karşıladığını belirten Stoltenberg, "Yakında başka açıklamalar da bekliyorum" dedi.

"Moskova şunu anlamalı; kazanamazlar"

Ukrayna'ya desteğin çok yıllı büyük bir mali taahhüde ihtiyacı olduğunu aktaran Stoltenberg, "Ukrayna'ya verdiğimiz desteğin kısa vadeli ve geçici değil, uzun vadeli ve öngörülebilir olduğunu göstermek için. Moskova şunu anlamalı; kazanamazlar" dedi.

Ukrayna'nın NATO'ya üyeliğine değinen Stoltenberg, "Ukrayna'nın hak ettiği yer NATO'dur. Ukrayna NATO üyesi olacak. Şu anda yürüttüğümüz çalışmalar sizi NATO üyeliğine doğru geri dönüşü olmayan bir yola sokuyor. Böylece zamanı geldiğinde Ukrayna hemen NATO üyesi olabilecek" dedi. - KİEV

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika NATO Genel Sekreteri Ukrayna'ya Sürpriz Ziyaret Gerçekleştirdi - Son Dakika

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