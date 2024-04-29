Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi ziyaret etti - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi ziyaret etti

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti. Görüşmede, seçim sonuçları ve anayasa çalışması masaya yatırıldı. Bahçeli, Erdoğan'ı uğurladıktan sonra basın mensuplarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.

29.04.2024 17:00  Güncelleme: 17:19
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyareti sona erdi. Bahçeli'nin Beytepe'deki konutunda basına kapalı yapılan görüşme 45 dakika sürdü.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'I ARACINA KADAR UĞURLADI

Devlet Bahçeli, görüşmenin tamamlanmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, konutun kapısından aracına kadar uğurladı.

SEÇİM SONÇLARI VE ANAYASA ÇALIŞMASI MASAYA YATIRILDI

Görüşmede, 31 Mart'ta yapılan Mahalli İdareler Seçimlerinin sonuçları, sivil anayasa çalışmalarında gelinen son nokta değerlendirildi. Erdoğan ile Bahçeli, Meclis çalışmalarının yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeleri de görüştü. Gazze'deki son durum da ele alındı. İkili son görüşmesini 11 Ocak'ta Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi ziyareti sona erdi

BAHÇELİ'DEN "İYİYİM" MESAJI

Erdoğan'ı uğurladıktan sonra basın mensuplarının yanına gelen MHP Lideri Devlet Bahçeli, gazetecilerle hatıra fotoğrafı çektirdi. Gazetecilerin, sağlık durumunu sorması üzerine Bahçeli, "İyiyim" yanıtını verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi ziyareti sona erdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi ziyareti sona erdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli\'yi ziyaret etti
Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Bahçeli, MHP, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi ziyaret etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Selim Kayisi: Yakında bir şeyler kopacak bu ikili arasında demedi demeyin. 8 4 Yanıtla
  • Hasan Balta: MHP kan Değişimi Lazım, Ama Bahçeli nin kendisi bırakmadığı sürece MHP böyle devam eder… MHP kendi içinde de farkında ama Karşısına çıkanı Dış Güçler diye bakacaklarından çekiniyorlar… 1 0 Yanıtla

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