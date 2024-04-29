Antalya\'da Banka Müdürüne Tehdit: 115 Bin Euro Verilmezse Öldürüleceksiniz

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Antalya'da özel bir bankanın müdürüne ait aracın ön camına, "115 bin Euro verilmediği takdirde kendisinin ve ailesinin öldürüleceği" içerikli not kağıdı ve 3 adet uzun namlulu silah mermisi bırakıldı. Notu bırakan ve azmettiren 2 kişi yakalandı. Notun bırakılma anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, özel bir bankanın müdürüne ait aracın ön camına, "115 bin Euro verilmediği takdirde kendisinin ve ailesinin öldürüleceği" içerikli not kağıdı ve 3 adet uzun namlulu silah mermisi bulunan zarf bırakılarak tehdit edildi. Müştekinin tehdit edilmesi olayı ile ilgili Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri harekete geçti.

Yapılan çalışmalarda; bahse konu zarfı araca bıraktığı anlaşılan, yüzünde kar maskesi ve kafasında motosiklet kaskı bulunan bisikletli şahsın C.E.T. olduğu ve şüpheliyi H.M.S. ve T.K. isimli şahısların azmettirdiği tespit edildi. Yakalanan şüpheliler "yağma suçuna teşebbüs'ten" adli makamlara sevk edildi. Notun bırakılma anları ise güvenlik kamerasına yansıdı. - ANTALYA