İsrail Savaş Kabinesi Üyesi Benny Gantz Bisiklet Kazası Geçirdi - Son Dakika
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İsrail Savaş Kabinesi Üyesi Benny Gantz Bisiklet Kazası Geçirdi

İsrail Savaş Kabinesi üyesi Benny Gantz, İsrail'in güneyinde bisiklet kullanırken yaşadığı kaza sonucu ayağını kırdı. Gantz, Tel HaShomer Hastanesi'nde tedavi altına alındı ve taburcu edilmesi bekleniyor. Bazı sosyal medya kullanıcıları ise Gantz'ın kaza olduğu esnada motosiklete bindiğini iddia etti.

29.04.2024 17:21
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İsrail Savaş Kabinesi üyesi Benny Gantz'ın bisiklet kullanırken yaşadığı kaza sonucu ayağının kırıldığı bildirildi.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, Gantz, İsrail'in güneyindeki yasa dışı Yahudi yerleşim birimi Kibbutz Yad Mordechai yakınlarında bisiklete binerken bir kaza yaşadı.

Tel HaShomer Hastanesi'ne kaldırılan Gantz'ın, muayene sonrası ayağının kırıldığı anlaşıldı.

Gantz'ın, yapılan tetkiklerin ardından gün içinde hastaneden taburcu edilmesi bekleniyor.

Bazı sosyal medya kullanıcıları ise Gantz'ın kaza olduğu esnada motosiklete bindiğini ifade etti.

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir de 26 Nisan'da içinde bulunduğu makam aracının karıştığı trafik kazasında aracın ters dönmesi sonucu yaralanarak hastaneye kaldırılmıştı.

Kaynak: AA

İsrail, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail Savaş Kabinesi Üyesi Benny Gantz Bisiklet Kazası Geçirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İsrail Savaş Kabinesi Üyesi Benny Gantz Bisiklet Kazası Geçirdi - Son Dakika
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