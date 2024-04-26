Venedik, aşırı turizmle mücadele için günübirlik girişleri ücrete bağladı

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İtalya’nın Venedik kenti, aşırı turizmle mücadele amacıyla günübirlik girişleri ücrete bağladı. Dünyada bir ilk olan uygulama dün başladı.

İlk günüde 15 bin 700 kişi 5'er euro ücret ödeyerek kente girebildi.

Nüfusu 50 bin civarına düşen Venedik’e yılda 30 milyona yakın turistin gittiği hesaplanıyor. Bunların büyük kısmının günübirlik ziyaretçi olması ve yoğun tatil dönemlerinde kentin kitlesel turizmin olumsuz etkilerine maruz kalması sebebiyle yıllardır kente girişlerin ücrete tabi olması önerisi konuşuluyordu.

Pandemi nedeniyle birkaç yıl ertelenen uygulama sonunda dün başladı. İtalya’da Kurtuluş Bayramı nedeniyle tatil olan 25 Nisan’dan Temmuz ortasına kadar, hafta sonları gibi yoğun olması beklenen 29 günde kente günübirlik girişler için 5 euro ödemek gerekecek.

Bu tarihler arasında kenti ziyaret etmek isteyenler Venedik Belediyesi’nin internet sitesi üzerinden kayıt yaptıracak ve ücrete tabiyse ödeme yaparak bir QR kodu alacak.

Kentteki turistik tesislerde konaklayanlar zaten belediyeye günlük bir vergi ödediği için giriş ücretinden muaf olacak. Bölge sakinleri, kentte çalışan ve eğitim alanlar ile 14 yaş altı çocuklar da ücret ödemeden Venedik’e girebilecek.

Giriş ücreti, saat 08.30 ile 16.00 arasında geçerli olacak.

Yerel halka vergi kesintisi

Uygulamanın başladığı Perşembe günü 15 bin 700 kişi 5 euro’luk katkı payını ödedi. Belediye Başkanı Luigi Brugnaro, uygulamanın gelir elde etmek amacıyla yapılmadığını ancak başarılı olması halinde kent sakinleri için yerel vergilerde kesintiye gitmeyi düşündüklerini söyledi.

Öte yandan uygulamanın, yoğun günlerde turist sayısını düşürme amacının şimdilik gerçekleşmediği yorumu yapılıyor.

Belediyenin kayıt platformunda 113 bin kişinin rezervasyon yaptırdığı, bunların büyük kısmının kentte evleri olanlar ve yakınları, öğrenciler, işçiler ve otel müşterileri olduğu bilgisi paylaşıldı. Ancak giriş ücretinden muaf olanların da kayıt yaptırması şartı kafa karışıklığı yarattı ve şikayet sebebi oldu.

Protestolarla başladı

Santa Lucia Tren İstasyonu gibi Venedik’e başlıca giriş noktalarında dün kontrol noktaları kuruldu. İnternet üzerinden ödeme yapmamış olanlar bu noktalardan da ‘bilet’ alabildi. Giriş noktalarında 60, kentin geri kalanında da 75 görevli binlerce kişiye kontrol yaptı.

İlk günde kural ihlali gerekçesiyle para cezası kesildiğine dair bir haber gelmedi. Ancak ihlallere 50 ila 300 euro arası cezalar öngörülüyor.

Uygulamanın ilk günü, kent sakinleri ve derneklerin organize ettiği protesto eylemlerine de sahne oldu. Venessia.com, Ev için Sosyal Meclis (ASC) gibi grupların protestosunda, giriş ücretiyle kentin eğlence parkına dönüşümünün tasdik edildiği savunuldu. Göstericiler bu gibi uygulamaların kent sakinlerinin barınma gibi sorunlarını çözmekten uzak olduğunu, ayrıca kentin imajını olumsuz etkilediğini vurguladı.

Yıllardır tartışılan giriş ücreti projesine, insanların serbest dolaşım hakkına aykırı olduğu gerekçesiyle de itirazlar var. Venedik’in eski belediye başkanlarından Massimo Cacciari de giriş biletini "tam bir delilik, tamamen gayri meşru, anayasaya aykırı" bir uygulama olarak tanımladı.

Turistik yatak sayısı nüfustan fazla

Venedik merkezinde kitlesel turizmle de bağlantılı olarak yaşanan nüfus kaybı, yerel halk ve siyasetçilerin yanı sıra Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) gibi kurumların da uyarılarına neden oluyor.

Kentin nüfusu 70 yıl önce 175 bin civarındayken bugün 50 binin altına inmiş durumda. Geçen yıl da Venedik’teki turistik konaklama amaçlı yatak sayısının (49 bin 693) sabit nüfusu (49 bin 304) geçtiği açıklanmıştı. Henüz 15 yıl önce kent nüfusu 60 binken, 12 bin turistik yatak kapasitesi vardı.

Venedik’teki Ca’ Foscari Üniversitesi tarafından 2018’de yayımlanan bir araştırma, kentin kaldırabileceği turist sayısının yılda 19 milyon ile sınırlı olduğunu ancak mevcut sayının 28 milyon civarında olduğunu göstermişti.

Gelecek Haziran ayından itibaren de 25 kişinin üzerindeki turist gruplarının kente girişinin yasaklanması planlanıyor.