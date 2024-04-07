Türkiye Otomotiv Endüstrisi İhracatı Azaldı

Ekonomi

Türkiye otomotiv endüstrisinin ihracatı, geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 1,8 azalarak 3,2 milyar dolar oldu.

Türkiye ihracatında yine ilk sırada yer alan endüstrinin payı ise yüzde 14,3 olarak gerçekleşirken, ocak-mart döneminde otomotiv endüstrisi ihracatı yüzde 6 artışla 9 milyar 132 milyon dolara ulaştı. Mart ayında bugüne kadar aylık bazda en yüksek ikinci ihracat rakamına ulaşıldığı açıklanırken, binek otomobildeki ihracat çift haneli geri geldi. İtalya'ya ihracat yüzde 12 arttış sağlanırken, buna karşılık en büyük pazar olan Almanya'ya yüzde 14 düşüş yaşandı.

Türkiye otomotiv endüstrisinin mart ayı ihracatı geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 1,8 azalarak 3 milyar 225 milyon dolar oldu. Türkiye ihracatında yine ilk sırada yer alan endüstrinin aldığı pay ise yüzde 14,3 olarak gerçekleşti. Yılın ilk üç ayında otomotiv endüstrisi ihracatı yüzde 6 artışla 9 milyar 132 milyon dolara ulaştı.

Martta en büyük ürün grubu Tedarik Endüstrisi ihracatı 1 milyar 297 milyon dolar olurken, Binek Otomobiller ihracatı yüzde 12,5 azalarak 881 milyon dolar, Eşya Taşımaya Mahsus Motorlu Taşıtlar ihracatı yüzde 34 artışla 647 milyon dolar, Otobüs-minibüs-midibüs ihracatı yüzde 48 artışla 264 milyon dolar ve Çekiciler ihracatı ise yüzde 59 azalışla 103 milyon dolar oldu.

Tedarik Endüstrisinde en fazla ihracat yapılan ülke Almanya olurken, bu ülkeye yönelik ihracat yüzde 13 geriledi. Rusya Federasyonu'na yüzde 21, Romanya'ya yüzde 52, Çekya'ya yüzde 29 ihracat artışı yaşandı. Binek otomobillerde en fazla ihracat yapılan ülke olan Fransa'ya yüzde 13 düşüş olurken, önemli pazarlardan İspanya'ya yüzde 66, Polonya'ya yüzde 31, Slovenya ve İsrail'e yüzde 16'şar düşüş, İtalya'ya yüzde 12 ve Fas'a yüzde 184 ihracat artışı kaydedildi. Eşya Taşımaya Mahsus Motorlu Taşıtlarda ise Birleşik Krallık'a yüzde 28, İtalya'ya yüzde 54, Belçika'ya yüzde 144, Hollanda'ya yüzde 214 ihracat artışı, Fransa'ya yüzde 12 ihracat düşüşü görüldü. Otobüs-Minibüs-Midibüs ürün grubunda ise Fransa'ya 49, İtalya'ya yüzde 23 ve Suudi Arabistan'a da çok yüksek oranlı ihracat artışları yaşandı.

Martta yüzde 14 azalışla 409 milyon dolarlık ihracat yapılan Almanya, en fazla ihracat yapılan ülke konumunu korudu. Fransa 365 milyon dolarlık rakamla ikinci büyük pazar olurken, bu ülkeye ihracat yüzde 16 azaldı. İtalya'ya ihracat yüzde 12 artışla 330 milyon dolar oldu. Martta Belçika ve Rusya Federasyonu'na yüzde 23'er, Romanya'ya yüzde 13, Hollanda'ya yüzde 35, Fas'a yüzde 58 ihracat artışı yaşanırken, İspanya'ya yüzde 39, Polonya'ya yüzde 23, Bulgaristan'a yüzde 29 ihracat düşüşü oldu.

Ülke grubunda yüzde 70 pay ile ilk sırada yer alan Avrupa Birliği ülkelerine yüzde 8 azalışla 2 milyar 127 milyon dolar ihracat yapıldı. Diğer Avrupa Ülkeleri yüzde 13 pay ile ülke grupları arasında ikinci sırada yer alırken, bu ülke grubuna yönelik ihracat 8 arttı. Orta Doğu Ülkeleri'ne yüzde 44 ve Afrika Ülkelerine yüzde 31 ihracat artışı yaşandı. - BURSA