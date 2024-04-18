Maserati GranCabrio Folgore: Tamamen elektrikli ve üstü açılır otomobil

Teknoloji

Otomotiv sektöründe gündemden düşmeyen Maserati, bu kez de tamamen elektrikli olan GranCabrio Folgore modeliyle konuşuluyor. Segmentindeki %100 elektrikli ilk üstü açılır otomobil olan Folgore, böylece tarihteki yerini almış olacak.

İtalya'da gerçekleştirilen kapsamlı bir etkinlikle tanıtılan araç, oldukça sportif ve modern çizgileriyle dikkat çekiyor. Otomobilin şimdiden önemli bir satış başarısı yakalaması beklenmekte. İşte konu hakkındaki en önemli detaylar…

Maserati GranCabrio Folgore, tarihteki yerini aldı

Tasarımı İtalyan kültürüyle bezenmiş olan model, lansmana özel bir Liquid Rose rengiyle piyasaya sürülecek. Dış tasarımında klasik Maserati izlerini taşıyan Folgore, iç tasarım anlamında ise sınırları zorluyor. Marka logolu sofistik koltuklarıyla konforlu ön plana alan araç, son teknolojilerle donatılmış bir multimedya ekranla da birlikte gelecek. Böylece sürücünün tüm ihtiyaçlarını buradan karşılaması umuluyor.

Maserati'nin elektrikli modelleri arasında adeta zirveyi temsil eden GranCabrio Folgore, global pazarda ilgi gördüğü takdirde değişik versiyonlarıyla da karşımıza çıkabilir. Otomobilin resmi satış fiyatının ise 220 bin dolar civarında olması bekleniyor.

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İşte aracın öne çıkan teknik özellikleri: