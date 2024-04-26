Cambridge Üniversitesi Öğrencisi Mısır'da İşkenceyle Öldürüldü

Dünya

Cambridge Üniversitesi öğrencisi Giulio Regeni, Mısır'da yanlışlıkla İngiliz casusu olarak algılanınca acımasızca işkence görüp öldürüldü. 28 yaşındaki öğrencinin kolları, bacakları ve kaburgaları kırılmış, vücudu yanmış ve kesilmiş halde bir hendekte bulundu. Roma'daki mahkeme, otopsi sonuçlarını şoke olmuş bir şekilde dinledi ve Regeni'nin vücudundaki işkence izlerinin Mısır'da yapıldığı belirlendi.

Giulio'nun Mısır'daki bağımsız sendikalar hakkında yaptığı araştırmalar, anti-hükümet bulguları bir İtalyan gazetesinde yayımlayınca dikkat çekti. Hükümet gözetimi altında olan Giulio, Kahire'deki bir metro istasyonundan kaçırıldıktan sonra jilet, yanmış sigara ve sopalarla işkence gördü.

Savcı Sergio Colaiocco duruşmada, Mısır yetkililerinin Giulio'yu yanlışlıkla İngiliz casusu olarak gördüklerini ve onu Müslüman Kardeşler'e yakın sendikalara finansman sağlamakla suçladıklarını ifade etti. Vücudundaki işkence izleri arasında ayak tabanlarında derin bıçak yaraları ve yanıklar bulundu.

Giulio'nun resmi ölüm nedeni, muhtemelen omurga kırığından kaynaklanan ölümcül bir boyun yaralanması olarak açıklandı. Annesi Paola Deffendi, oğlunun cesedinin sadece "burnunun ucundan" tanınabildiğini belirtti.

Mısır yetkilileri Giulio'nun kaybolması veya öldürülmesiyle herhangi bir ilişkileri olduğunu reddetse de, İtalya ile Mısır arasındaki ilişkiler bu olay sonrası gerildi. İtalyan milletvekilleri, Mısır'ın şüphelileri yargılamayı reddederek "açıkça düşmanca" davrandığını söyledi. 2020'de Mısır'ın kamu savcısı tarafından beş şüpheli herhangi bir sorumluluktan tamamen aklansa da, bir yıl sonra İtalyan parlamento komisyonu, ölümünden Mısır'ın güvenlik ajansının sorumlu olduğunu buldu.