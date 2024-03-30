Roma\'da İsrail\'in Filistin topraklarını işgali protesto edildi

İtalya'nın başkenti Roma'da, İsrail'in Filistin topraklarını işgali ve Gazze'ye yönelik saldırıları "Gazze'de soykırım dursun" çağrısıyla yapılan yürüyüşle protesto edildi.
Başkentin işlek meydanlarından Repubblica'da toplanan binlerce kişi, Filistin topraklarındaki İsrail işgaline karşı direnişin sembolü haline gelen 30 Mart Filistin Toprak Günü'nün 48. yıl dönümünde Gazze için yürüdü.
Yürüyüşe katılanlar, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto ederken, Filistin'e destek ve dayanışma mesajlarını belirtti.
Protestocular, İsrail'in işgal ettiği Filistin topraklarından çıkması çağrısı da yaptı.
Göstericiler, başkent caddelerinde sık sık "Özgür Filistin", "Gazze'ye özgürlük", "Katil İsrail" ve "Hepimiz Filistinliyiz" sloganları attı.
Eylemciler Filistin bayrakları ile "Soykırım dursun" ve "Ateşkes" yazılı dövizler taşıdı.
Bir grup gösterici de bezlere sarılı temsili bebek naaşı taşıyarak, Gazze'de İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Filistinli çocuklara dikkati çekti.
Yürüyüşe katılan ve soyadını vermek istemeyen İtalya vatandaşı Pierpaolo, "Bugün Gazze'de yaşanan soykırıma, İsrail işgaline yeter demek için buradayız. Filistin halkının haklarını ve onurunu tanıyan bir çözümün bulunması gerekiyor. İsrail'in sadece Filistin'de değil tüm Orta Doğu'da yaptıklarını durdurmak için kararlı bir müdahalenin zamanı geldi." dedi.
İtalya'da yaşayan Filistinli Rola ise "Bir Filistinli olarak Filistin özgür olsun ve artık İsrail işgali son bulsun istiyorum." diye konuştu.
Rola, kötülüğün bir sınırı olmadığını ancak halkın özgürlüğüne de sınır konulamayacağını vurguladı.
İtalyan Giampaolo da barış istediğini, diyaloğa ağırlık verilmesi gerektiğini çünkü çatışmaların hiçbir şey getirmeyeceğini ifade etti.
Geniş güvenlik önlemleri altında gerçekleştirilen yürüyüş olaysız sona erdi.
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