Fenerbahçe'nin büyük umutlarla transfer ettiği Bonucci, İtalya'ya dönüyor - Son Dakika
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Fenerbahçe'nin büyük umutlarla transfer ettiği Bonucci, İtalya'ya dönüyor

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Süper Lig devi Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde kadrosuna kattığı dünya yıldızı Leonardo Bonucci'yi İtalya Serie A ekibi Genoa transfer etmek istiyor.

23.03.2024 11:45  Güncelleme: 11:48
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Süper Lig devi Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde kadrosuna kattığı dünya yıldızı Leonardo Bonucci, sarı-lacivertlilerde istediği süreyi bir türlü bulamıyor.

GENOA DEVREDE

Fenerbahçe ile 6 aylık sözleşme imzalayan İtalyan stoper, emeklilik kararından vazgeçmeyi düşünmüyordu. Ancak son gelişmelere göre, Genoa'nın Bonucci'yi ikna etme çabaları devam ediyor.

1 SEZON TEKLİF EDECEKLER

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Genoa yönetimi Leonardo Bonucci ile bir görüşme yaparak, kendi formalarını 1 sezon giydikten sonra futbolu bırakmasını teklif edecek.

Fenerbahçe\'nin büyük umutlarla transfer ettiği Bonucci, İtalya\'ya dönüyor

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Son Dakika Spor Fenerbahçe'nin büyük umutlarla transfer ettiği Bonucci, İtalya'ya dönüyor - Son Dakika

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