Fenerbahçe\'nin büyük umutlarla transfer ettiği Bonucci, İtalya\'ya dönüyor

Kimse bunu beklemiyordu! Acun Ilıcalı'dan çok konuşulacak Ali Koç sözleri

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, Trabzonspor-Fenerbahçe maçında yaşanan olaylar ve Fenerbahçe'nin ligden çekilme durumu hakkında görüşlerini dile getirdi. Fenerbahçe'nin başkanı Ali Koç hakkında da konuşan Ilıcalı, Koç için ''İçinde bir çocuk var. Çocuğu kızdırırsan ne olur, topunu alır gider'' dedi. Ilıcalı'nın bu sözleri sosyal medyada viral oldu.