18 milyonluk teklif reddedildi! Galatasaray, Barış Alper'i rekor bonservisle satacak - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

18 milyonluk teklif reddedildi! Galatasaray, Barış Alper'i rekor bonservisle satacak

Geniş Video İzle

Galatasaray'da gösterdiği performansla Avrupa devlerini peşine takan ve 4-0 kazanılan Alanyaspor karşılaşmasında attığı 2 golle yıldızını daha da parlatan Barış Alper Yılmaz'ın talipleri her geçen gün artıyor. İtalya ve İngiltere'den gelen teklifleri reddeden sarı-kırmızılılar, Barış Alper'in 2024 Avrupa Şampiyonası performansını da hesaba katarak turnuva sonrasındaki satışından en az 25 milyon euro bonservis geliri elde etmeyi planlıyor.

16.04.2024 18:52  Güncelleme: 19:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray'ın yıldızı Barış Alper Yılmaz, sergilediği performansla Avrupa devlerinin radarına girdi. Talipleri gün geçtikçe artan Barış Alper için Aston Villa'dan gelen 18 milyon euroluk teklifi reddeden sarı-kırmızılılar, 2024 Avrupa Şampiyonası'nın ardından milli yıldızın satışından en az 25 milyon euro kazanmayı hedefliyor.

İTALYANLARIN TEKLİFİ AZ BULUNDU

Barış Alper Yılmaz, Şampiyonlar Ligi'nde gösterdiği performansla 2 İtalyan devini peşine taktı. Lazio ve Napoli'nin talip olduğu 23 yaşındaki Milli oyuncu için Galatasaray, 13 milyon euroya kadar çıkan teklifleri reddetti. Galatasaray yönetimi performansından çok memnun olduğu Barış Alper Yılmaz'ın, Avrupa Şampiyonası'nda gösterebileceği iyi performansı da hesaba katarak yıldız isme, 'Sezonu burada tamamla, EURO 2024'ten sonra bir daha konuşalım' dedi.

18 MİLYONU REDDETTİ, 25 MİLYON İSTİYOR

Galatasaray yönetimi son maçlarda performansını çok daha yüksek noktaya çeken Barış Alper Yılmaz için İngiltere devinden gelen teklif için pazarlığa oturdu. Aston Villa'nın peşine düştüğü 23 yaşındaki genç yıldız için Galatasaray yönetimi kapıyı yüksekten açtı. Aston Villa menajerler aracılığıyla Barış Alper Yılmaz'a yaklaşık 18 milyon euroluk bir teklifte bulundu. Galatasaray yönetimi karşı teklif olarak Aston Villa'ya 25 milyon euro istediklerini bildirdi. Aston Villa'nın ısrarla kadrosuna katmak istediği 23 yaşındaki kanat oyuncusunun, teklifin istenilen düzeye çıkması halinde EURO 2024 sonrasında bitmesi ve Galatasaray tarihinin en pahalı 2. oyuncu satışı olması bekleniyor.

BAŞARILI PERFORMANSIYLA DİKKAT ÇEKİYOR

Bu sezon Galatasaray formasıyla 49 resmi maça çıkan Barış Alper Yılmaz bu karşılaşmalarda 6 gol, 9 asistlik skor katkısı sağladı.

18 milyonluk teklif reddedildi! Galatasaray, Barış Alper\'i rekor bonservisle satacak

Barış Alper Yılmaz, Aston Villa FC, Alper Yılmaz, Galatasaray, İtalya, Napoli, Lazio, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 18 milyonluk teklif reddedildi! Galatasaray, Barış Alper'i rekor bonservisle satacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • ferhat eser: yok yok 300 milyon euroya satacaklar uç baba uçalım yerseee :)))) 9 51 Yanıtla Ender Kervancıoğlu: Sen nasıl bi işsizsin. 14 2
  • Galatasaray Spor kulübü: Ferhat eser yalakı budamı şike budamı tff iş birliği 26 6 Yanıtla
  • Gregor Samsa: Her geçen gün daha da gelişiyor. Nazar değmesin valla. 26 1 Yanıtla
  • ayhan kından: 18 mi 5 verseler hemen satarlar 4 22 Yanıtla
  • Samet Can Belen: başarısı daha yeni başladı ???? 22 3 Yanıtla
  • Oguz null: 25 milyon Euro mu. Alanya macinda ilk yarı yoklardi resmen Alanya fırsatları değerlendirip gol atamadilar bu miktar parayı verende akıl yoktur buna 2 5 Yanıtla
  • Doruk Erolçevik, Eskrim Dünya Şampiyonası'nda Altın Madalya Kazandı
    20:30 Doruk Erolçevik, Eskrim Dünya Şampiyonası'nda Altın Madalya Kazandı

    Gençler ve Yıldızlar Eskrim Dünya Şampiyonası'nda mücadele eden Doruk Erolçevik, Mısırlı rakibi Eslam Osama'yı yenerek dünya şampiyonu oldu. Erolçevik, erkekler epede ilk dünya derecesini elde ederek Türk eskrim tarihinde bir ilke imza attı. Şampiyonluk madalyasını T.C. Suudi Arabistan Krallığı Büyükelçisi Prof. Dr. Emrullah İşler'in elinden aldı.

  • Zeytinburnu'nda Silahlı Kavga: Bir Kişi Yaralandı
    20:24 Zeytinburnu'nda Silahlı Kavga: Bir Kişi Yaralandı

    Zeytinburnu'nda iki esnaf arasında çıkan tartışmayı ayırmaya çalışan bir kişi, tabanca ile vurularak yaralandı. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı. Tartışma sonucunda ateş açan saldırgan gözaltına alınırken, yaralı şahıs hastaneye kaldırıldı.

  • A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Corendon Alanyaspor'u ziyaret etti
    20:14 A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Corendon Alanyaspor'u ziyaret etti

    A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Corendon Alanyaspor'u ziyaret etti. Montella, antrenman öncesinde kulüp başkanı ve teknik direktörle bir araya gelerek sohbet etti. Ziyaretin ardından futbolcularla bir araya gelen Montella, başarı diledi.

  • Havvanur Kethüda, Gençler Avrupa Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazandı
    19:53 Havvanur Kethüda, Gençler Avrupa Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazandı

    Hırvatistan'ın Porec kentinde düzenlenen Gençler Avrupa Boks Şampiyonası'nda kadınlar +81 kiloda yarışan Havvanur Kethüda, finalde Ukraynalı rakibini mağlup ederek Avrupa şampiyonu oldu. Trabzon Havalimanı'nda düzenlenen karşılama töreninde Kethüda, milli marşımızı okuttuğu için gururlu olduğunu belirtti ve gelecek hedeflerini paylaştı.

  • Sivasspor, Fenerbahçe maçı için hazırlıklara başladı
    19:45 Sivasspor, Fenerbahçe maçı için hazırlıklara başladı

    Sivasspor, Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı. Teknik Direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda takım, ısınma hareketleri, pas çalışmaları ve çift kale maç yaparak hazırlıklarını tamamladı. Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla çalışmalarına devam edecek. Maç, 22 Nisan Pazartesi günü saat 20.00'de Sivas 4 Eylül Stadı'nda oynanacak.

  • Sivas'ta U15 Türkiye Güreş Şampiyonası Başladı
    19:13 Sivas'ta U15 Türkiye Güreş Şampiyonası Başladı

    Sivas'ta düzenlenen U15 Türkiye Güreş Şampiyonası başladı. Şampiyonanın açılış seremonisine Sivas Valisi, Belediye Başkan Vekili ve birçok ünlü güreşçi katıldı.

  • İstanbul Yarı Maratonu 28 Nisan Pazar Günü Koşulacak
    19:01 İstanbul Yarı Maratonu 28 Nisan Pazar Günü Koşulacak

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul tarafından düzenlenen, Türkiye’de kırılan ilk uluslararası atletizm rekoruna ev sahipliği yapan "Türkiye İş Bankası 19. İstanbul Yarı Maratonu", bu yıl 28 Nisan Pazar günü koşulacak. Avrupa’da “Gold Label” kategorisinde yer alan 4 yarı maratondan biri olan koşunun basın toplantısı İBB Maltepe Kenan Onuk Atletizm Pisti’nde yapıldı. Yarı Maraton’da kadınlar ve erkeklerde birincilere 15’er bin dolar verilecek. Tüm kategorilerde dağıtılacak muhtemel toplam para ödülü 8 milyon 6 bin lira.


19:59 Karaman’da trafik polisinin dikkati olası kazayı önledi, Bakan Yerlikaya teşekkür etti Karaman'da trafik polisinin dikkati olası kazayı önledi, Bakan Yerlikaya teşekkür etti
19:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enflasyon yılın ikinci yarısından itibaren düşüşe geçecek Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enflasyon yılın ikinci yarısından itibaren düşüşe geçecek
18:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran-İsrail gerilimin tek müsebbibi Netanyahu yönetimidir Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran-İsrail gerilimin tek müsebbibi Netanyahu yönetimidir
18:34 Sağlığa zararlı olduğu gerekçesiyle İsviçre’de yasaklanan Beypazarı’ndan ilk açıklama Sağlığa zararlı olduğu gerekçesiyle İsviçre'de yasaklanan Beypazarı'ndan ilk açıklama
17:21 Lütfü Savaş’ın seçim çalışmaları için tefeciden para aldığı ortaya çıktı Lütfü Savaş'ın seçim çalışmaları için tefeciden para aldığı ortaya çıktı
18:52 18 milyonluk teklif reddedildi Galatasaray, Barış Alper’i rekor bonservisle satacak 18 milyonluk teklif reddedildi! Galatasaray, Barış Alper'i rekor bonservisle satacak
17:56 Beşiktaş teknik direktör arayışları Listede eski Fenerbahçeli Erol Bulut da var Beşiktaş teknik direktör arayışları! Listede eski Fenerbahçeli Erol Bulut da var
16:35 Jakuzi tartışmaları sonrası gözlerin çevrildiği İsmail Erdem, belediye binasındaki şatafatı böyle savundu Jakuzi tartışmaları sonrası gözlerin çevrildiği İsmail Erdem, belediye binasındaki şatafatı böyle savundu
15:03 Ümit Özat, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın başdanışmanı oldu Ümit Özat, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın başdanışmanı oldu
14:28 Özel’den Merkez’in açıkladığı rekor zarara tepki: Parayı emekliye değil bir avuç zengine verenlere yazıklar olsun Özel'den Merkez'in açıkladığı rekor zarara tepki: Parayı emekliye değil bir avuç zengine verenlere yazıklar olsun
14:27 Cumhurbaşkanı Erdoğan’la aralarında kriz mi var Bakan Şimşek’ten dedikoduları bitiren sözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'la aralarında kriz mi var? Bakan Şimşek'ten dedikoduları bitiren sözler
14:04 Fenerbahçe’nin Olympiakos maçında Alman hakem düdük çalacak Fenerbahçe'nin Olympiakos maçında Alman hakem düdük çalacak
14:03 31 Mart seçimlerinden sonra ilk anket AK Parti’de kan kaybı devam ediyor 31 Mart seçimlerinden sonra ilk anket! AK Parti'de kan kaybı devam ediyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.04.2024 20:44:24. #1.13#
SON DAKİKA: 18 milyonluk teklif reddedildi! Galatasaray, Barış Alper'i rekor bonservisle satacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement