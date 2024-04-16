18 milyonluk teklif reddedildi! Galatasaray, Barış Alper\'i rekor bonservisle satacak

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Galatasaray'ın yıldızı Barış Alper Yılmaz, sergilediği performansla Avrupa devlerinin radarına girdi. Talipleri gün geçtikçe artan Barış Alper için Aston Villa'dan gelen 18 milyon euroluk teklifi reddeden sarı-kırmızılılar, 2024 Avrupa Şampiyonası'nın ardından milli yıldızın satışından en az 25 milyon euro kazanmayı hedefliyor.

İTALYANLARIN TEKLİFİ AZ BULUNDU

Barış Alper Yılmaz, Şampiyonlar Ligi'nde gösterdiği performansla 2 İtalyan devini peşine taktı. Lazio ve Napoli'nin talip olduğu 23 yaşındaki Milli oyuncu için Galatasaray, 13 milyon euroya kadar çıkan teklifleri reddetti. Galatasaray yönetimi performansından çok memnun olduğu Barış Alper Yılmaz'ın, Avrupa Şampiyonası'nda gösterebileceği iyi performansı da hesaba katarak yıldız isme, 'Sezonu burada tamamla, EURO 2024'ten sonra bir daha konuşalım' dedi.

18 MİLYONU REDDETTİ, 25 MİLYON İSTİYOR

Galatasaray yönetimi son maçlarda performansını çok daha yüksek noktaya çeken Barış Alper Yılmaz için İngiltere devinden gelen teklif için pazarlığa oturdu. Aston Villa'nın peşine düştüğü 23 yaşındaki genç yıldız için Galatasaray yönetimi kapıyı yüksekten açtı. Aston Villa menajerler aracılığıyla Barış Alper Yılmaz'a yaklaşık 18 milyon euroluk bir teklifte bulundu. Galatasaray yönetimi karşı teklif olarak Aston Villa'ya 25 milyon euro istediklerini bildirdi. Aston Villa'nın ısrarla kadrosuna katmak istediği 23 yaşındaki kanat oyuncusunun, teklifin istenilen düzeye çıkması halinde EURO 2024 sonrasında bitmesi ve Galatasaray tarihinin en pahalı 2. oyuncu satışı olması bekleniyor.

BAŞARILI PERFORMANSIYLA DİKKAT ÇEKİYOR

Bu sezon Galatasaray formasıyla 49 resmi maça çıkan Barış Alper Yılmaz bu karşılaşmalarda 6 gol, 9 asistlik skor katkısı sağladı.