Shenzhen-Milano Yaşam Tarzı Haftası Moda Sektöründe İşbirliği Olanakları Sunuyor - Son Dakika
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Shenzhen-Milano Yaşam Tarzı Haftası Moda Sektöründe İşbirliği Olanakları Sunuyor

Shenzhen-Milano Yaşam Tarzı Haftası Moda Sektöründe İşbirliği Olanakları Sunuyor

Çin'in Shenzhen kentinde gerçekleştirilen Shenzhen-Milano Yaşam Tarzı Haftası, Çin ve İtalyan moda sektörleri arasındaki işbirliğini derinleştirmek için bir platform sağladı. Etkinlik, moda, yaşam tarzı, yemekler, kültür, sanat ve tasarım gibi birçok alanda işbirliği fırsatları sunarken, aynı zamanda Çin ve İtalya'nın birbirine yardım edebileceği bir örnek teşkil etti. Etkinlik ayrıca Çin ve İtalyan moda sektörü profesyonelleri arasında güçlü işbirliği anlaşmalarının yapılmasına da olanak sağladı.

25.03.2024 14:11  Güncelleme: 14:14
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ÇEKİM TARİHİ: 22 Mart 2024

1. Etkinlikten çeşitli görüntüler

4. Etkinlikten çeşitli görüntüler

Shenzhen- Milano Yaşam Tarzı Haftası, Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin Shenzhen kentinde Salı-Cuma günleri arasında gerçekleştirildi.

Katılımcılar, etkinliğin Çin ve İtalyan moda sektörleri arasındaki işbirliğini derinleştirdiğini söyledi.

"Bu etkinlik yalnızca moda ile değil, aynı zamanda yaşam tarzıyla da ilgili. İnsanlar, yemekler, kültür, sanat ve moda ve elbette tasarım da bu kapsama giriyor. Çin'in yaratıcılık alanında çok sayıda kaynağının bulunduğunu düşünüyorum. Bu yüzden de etkinliğin hakikaten harika bir fırsat olabileceğini düşünüyorum. ve bence bu tüm dünyaya verilecek gerçekten güçlü bir mesaj. Bu ayrıca, aslında birbirine benzeyen iki farklı kültürün, her birine daha büyük fayda sağlayacak bir şey ortaya koyarken birbirine nasıl yardım edebileceğinin bir örneğini teşkil ediyor.

"Çin pazarından yararlanmak ve aynı zamanda karşılıklı etkileşimi kolaylaştırmak amacıyla Çin'in Shenzhen kentine bazı İtalyan markalarını getirdim. İleride Çin markalarını Milano'ya götürerek İtalya, Avrupa ve hatta küresel pazarlarda tanıtmayı planlıyoruz. Çinli tasarımcılar hızla olgunlaşıyor ve bir yandan Çin'e özgü benzersiz nitelikleri korurken, diğer yandan birçok uluslararası unsuru da çalışmalarına dahil ediyor. Yurtdışındaki prestijli okullarda eğitim görmüş çok sayıda tasarımcı var ve çok gençler."

Shenzhen-Milano Yaşam Tarzı Haftası, Çin ve İtalyan moda sektörü profesyonelleri arasında bir dizi güçlü işbirliği anlaşmalarının yapılmasına da olanak sağladı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Çin'in Shenzhen kentinden bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua

Milano, İtalya, Etkinlik, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Shenzhen-Milano Yaşam Tarzı Haftası Moda Sektöründe İşbirliği Olanakları Sunuyor - Son Dakika

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