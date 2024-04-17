İtalya Başbakanı Tunus'ta protesto edildi - Son Dakika
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İtalya Başbakanı Tunus'ta protesto edildi

İtalya Başbakanı Tunus\'ta protesto edildi

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Tunus'a gerçekleştirdiği ziyaret sırasında büyükelçilik binasının önünde protesto edildi. Tunuslular, İtalya'daki Tunuslu göçmenlerin kötü muameleye maruz kaldığını ve sınır dışı edilmeye zorlandığını belirterek, göçmenlere karşı yapılan baskıların sona ermesini talep etti.

17.04.2024 15:17
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Tunus'a ziyaret gerçekleştiren İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, büyükelçilik binasının önünde protesto edildi.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, resmi ziyaret gerçekleştirmek üzere Tunus'a geldi. Cumhurbaşkanı Kays Said tarafından Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul edilen Meloni, Tunuslular tarafından İtalyan büyükelçiliği önünde protesto edildi. İtalya'daki Tunuslu göçmenlerin kötü muameleye maruz kaldığı ve sınır dışı edilmeye zorlandığını belirten protestocular, göçmenlerin toplu olarak sınır dışı edilmesine ve Tunus'a İtalyan kıyılarını koruması için baskı yapılmasına son verilmesini talep etti. Göstericiler, "Çocuklarımız nerede?", "Bir kişi bir sayı değildir", "Göçmenlere karşı savaş, denizleri mezarlığa dönüştürüyor" ve "Meloni, burada hoş karşılanmıyorsun" sloganları attı.

İtalya'ya düzensiz göçü engellemek için bir yıldan daha az bir süre içinde Tunus'a 4'üncü kez resmi ziyaret gerçekleştiren Meloni, Ocak ayında göçü kısıtlamak amacıyla 5,5 milyar euroluk Mattei Planı'nı açıklamıştı. - TUNUS

Kaynak: İHA

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