Accademia Bizantina, Atatürk Kültür Merkezi\'nde konser verdi

Güncel

Barok döneme ait çok sayıda unutulmuş opera ve oratoryo repertuarını ortaya çıkarmasıyla tanınan müzik topluluğu Accademia Bizantina, kuruluşunun 40. yılı dolayısıyla Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) sanatseverlerle buluştu.

Dünyanın sayılı barok orkestraları arasında yer alan topluluk, AKM'nin Türk Telekom Opera Salonu'nda düzenlediği konserde Antonio Vivaldi'nin eserlerini yorumladı.

Barok müziğin tanınan isimlerinden Alessandro Tampieri, sanat yönetmeni Ottavio Dantone ile konsere eşlik etti.

Yoğun ilgi gören konser, yaklaşık 1,5 saat sürdü.

"Gençlerin konserlere geldiğini görmek harika"

Konserin ardından AA muhabirine konuşan Tampieri, müzik geçmişinin çocukluğuna dayandığını belirterek "6 yaşında şarkıcılık yapmaya başladım. 10 yaşında keman ve viyola çalmaya devam ettim. Çünkü aslında ben viyola çalıyorum. Kuruluşundan iki yıl sonra 1985 yılında Accademia Bizantina'nın bir parçası oldum. Önce ikinci kemanın sonuncusu, ardından viyola sanatçısı olarak ilk seferimdi. Benim için korodan ve özellikle Rönesans müziğinde şarkı söylemekten barok müziğine ve ayrıca çağdaş müziğe geçiş gerçekten çok kolay bir yoldu. Çünkü Accademia Bizantina başlangıçta bazı çağdaş müzikler çalıyordu. 30 yıldır sadece barok müziği çalıyoruz." diye konuştu.

Tampieri, gençlerin konsere ilgisini dikkat çekici bulduğunu ekleyerek "Bugün gerçekten etkileyici. Çok sayıda insan var, çok genç, çok yaşlı, birçok farklı gruptan insan var. İtalya'da ve Avrupa'daki izleyicilerimiz genellikle yaşlıdır. Burada çeşitliliğin olduğunu görüyorum. Genç öğrenciler var ve çok ilgi çekici olduğunu düşünüyorum. Bence çok iyi. Gençlerin konserlere geldiğini görmek harika." dedi.

Accademia Bizantina

İtalya'nın Ravenna kentinde 1983'te kurulan Grammy ödüllü Accademia Bizantina, kariyeri boyunca "Diapason d'Or", "MIDEM", "Prix Classica" ve "Gramophone" gibi en prestijli ödüllere değer görüldü.

Barok müzik topluluğu, güncel projeleriyle sosyal platformlarda 20 milyonu aşkın izleyiciye sahip.

Dünyanın birçok ülkesinde konser veren Accademia Bizantina, dün CSO Ada Ankara'da sahne aldı.