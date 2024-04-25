İtalya\'da Kurtuluş Bayramı Protestolar ve Sansür Tartışmalarıyla Gölgede Kaldı

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İtalya'da, 25 Nisan 1945'te Nazi faşizminin sona ermesi dolayısıyla kutlanan Kurtuluş Bayramı, bu yıl protestolar ve tartışmaların gölgesinde geçti.

Başkent Roma'daki Meçhul Asker Anıtı'nda İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ve devlet erkanın katılımıyla sabah saatlerinde Kurtuluş Bayramı'nın 79. yıl dönümü dolayısıyla resmi tören düzenlendi.

Mattarella, Kurtuluş Bayramı ile ilgili katıldığı törenlerde, "faşizme karşı birlik olmak gerektiğini" belirtti.

Ülkede bugüne özel düzenlenen geleneksel faşizm karşıtı yürüyüşlerde, Filistin destekçileri ile "Yahudi Tugayı" isimli İsrail yanlısı grup karşı karşıya geldi.

Başkent Roma'nın Piramide semtinde, sabah saatlerinde hareket edecek kortejler için toplanan Filistin destekçileri ile "Yahudi Tugayı" isimli grubu, güvenlik güçleri set çekerek ayırdı. Buna rağmen "Yahudi Tugayı"ndan Filistin destekçilerine fişekler atıldığı görüldü. Aynı grubun bazı üyelerinin de gazetecilere saldırgan tavırlar sergilediği gözlendi.

Filistin destekçileri ise karşıt grubun saldırganlığına barışçıl şekilde tepki gösterdi. Grup, ellerindeki Filistin Bayrakları ile "Filistinlilere yönelik soykırım dursun" pankartıyla İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.

Pek çok faşizm karşıtı İtalyan da Filistin destekçileriyle yürüdü.

Ülkenin kuzeyindeki Milano kentinde de Kurtuluş Bayramı'nın 79. yıl dönümü vesilesiyle düzenlenen yürüyüşte faşizm karşıtları ve Filistin destekçileri birlikte yürüyüş yaptı.

Milano'daki yürüyüşte, iki karşıt grup karşı karşıya gelirken, Filistin destekçileri, "Yahudi Tugayı"na yönelik "Siz Nazisiniz" sloganı atarak tepki gösterdi.

Kentin ünlü Duomo Meydanı'nda toplanan Filistin destekçileri de Gazze'ye saldırılarından dolayı İsrail'in destekçilerinin bugünkü yürüyüşte yer almaması gerektiğini savundu.

Diğer yandan, Kurtuluş Bayramı sansür tartışmasının da gölgesinde geçti.

Bu yıl, İtalyan kamu yayıncısı RAI'nin 25 Nisan Kurtuluş Bayramı dolayısıyla ünlü yazar Antonio Scurati'nin faşizm karşıtı mesajını yayınlamayı iptal etmesi, kamuoyunda sansür tartışmalarına neden oldu.

RAI'deki sansür tartışmaları, eleştiri oklarını, ülkede Ekim 2022'den bu yana iktidarda olan ve bünyesinde bulundurduğu iki aşırı sağcı parti nedeniyle İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana kurulmuş en sağcı iktidar olarak tanımlanan Giorgia Meloni hükümetine yöneltti.

Sol muhalefet partileri ve yazar Scurati, RAI'yi ve hükümeti sert şekilde eleştirirken, Meloni ise sansür iddialarını reddetti.

İtalya'nın faşist dönemine sempati duymadığını daha önce belirtse de partisi "İtalya'nın Kardeşleri"nin logosunda o dönemden izler bulunan Meloni, faşizm karşıtı Scurati'nin mesajını kendi sosyal medya hesaplarından yayınlayarak eleştirilere yanıt verdi.

Başbakan Meloni, Scurati'nin, mesajının yayınlanması için RAI'den yüksek ücret talep ettiğini savundu.

RAI yönetimi ise kendileri üzerindeki sansür iddialarının temelsiz olduğunu bildirdi.