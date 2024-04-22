Boyabat Gençlik Merkezi Robotik - Kodlama Atölyesi Öğrencileri Türkiye Üçüncüsü Oldu - Son Dakika
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Teknoloji

Boyabat Gençlik Merkezi Robotik - Kodlama Atölyesi Öğrencileri Türkiye Üçüncüsü Oldu

Boyabat Gençlik Merkezi Robotik - Kodlama Atölyesi Öğrencileri Türkiye Üçüncüsü Oldu

Boyabat Gençlik Merkezi Robotik - Kodlama Atölyesi öğrencileri, Antalya'da düzenlenen yarışmada 'Water-Rally' kategorisinde Türkiye üçüncüsü olarak jüri özel ödülüne layık görüldü. Müdür Halil Emre Kaya, öğrencilerin başarısından dolayı mutluluk duyduklarını belirtti ve İtalya'da düzenlenecek olan Robotex Dünya finaline katılacaklarını ve orada da başarılı olacaklarına inandığını söyledi.

22.04.2024 19:29
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Boyabat Gençlik Merkezi Robotik - Kodlama Atölyesi öğrencileri Antalya'da düzenlenen yarışmada, "Water-Rally" kategorisinde Türkiye üçüncüsü olarak jüri özel ödülüne layık görüldü.

Boyabat Gençlik Merkezi Müdürü Halil Emre Kaya, gazetecilere öğrencilerinin elde ettikleri başarıdan dolayı mutluluk duyduklarını söyledi.

Öğrencileri tebrik eden Kaya, "Öğrencilerimiz şimdi kasım ayında İtalya'da düzenlenecek olan Robotex Dünya finaline katılacak. Orada da önemli bir başarı elde edeceklerine yürekten inanıyorum. Şimdiden kendilerine başarılar diliyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Teknoloji Boyabat Gençlik Merkezi Robotik - Kodlama Atölyesi Öğrencileri Türkiye Üçüncüsü Oldu - Son Dakika

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