Boyabat Gençlik Merkezi Robotik - Kodlama Atölyesi Öğrencileri Türkiye Üçüncüsü Oldu

Teknoloji

Boyabat Gençlik Merkezi Robotik - Kodlama Atölyesi öğrencileri Antalya'da düzenlenen yarışmada, "Water-Rally" kategorisinde Türkiye üçüncüsü olarak jüri özel ödülüne layık görüldü.

Boyabat Gençlik Merkezi Müdürü Halil Emre Kaya, gazetecilere öğrencilerinin elde ettikleri başarıdan dolayı mutluluk duyduklarını söyledi.

Öğrencileri tebrik eden Kaya, "Öğrencilerimiz şimdi kasım ayında İtalya'da düzenlenecek olan Robotex Dünya finaline katılacak. Orada da önemli bir başarı elde edeceklerine yürekten inanıyorum. Şimdiden kendilerine başarılar diliyorum." diye konuştu.