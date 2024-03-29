İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Lübnan'a resmi ziyaret düzenledi. İtalyan lideri havalimanında karşılayan Lübnan Başbakanı Necip Mikati, uçaktan inen İtalyan diplomatı Meloni sanarak sarılıp öptü.
Lübnan Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Başbakan Mikati ile İtalyan mevkidaşı Meloni başkent Beyrut'ta bir araya geldi.
İtalyan lider Meloni'yi uçağının önünde bekleyen Mikati, uçaktan ilk inen kadın diplomatı Meloni sanarak selamlayıp öptü. Danışmanlarının uyarısı sonrası yanlışını düzelten Mikati, uçaktan Meloni'nin inmesini bekledi. Mikati, bir süre sonra uçağın merdivenlerinde karşıladığı Meloni'yi selamladı.
Lübnan Başbakanı Necip Mikati'nin yaptığı gaf ve sonrasında yaşanan gülümseten anlar ise saniye saniye kameralara yansıdı.
Son Dakika › Dünya › Lübnan Başbakanı Mikati, İtalya Başbakanı Meloni sandığı diplomatı öperek selamladı - Son Dakika
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