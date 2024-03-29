Lübnan Başbakanı Mikati, İtalya Başbakanı Meloni sandığı diplomatı öperek selamladı - Son Dakika
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Dünya

Lübnan Başbakanı Mikati, İtalya Başbakanı Meloni sandığı diplomatı öperek selamladı

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Lübnan Başbakanı Necip Mikati, ülkesine ziyaret gerçekleştiren İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve heyetini havalimanında karşıladı. İtalyan lideri uçağının önünde bekleyen Lübnan Başbakanı, Meloni yerine yanlışlıkla başka birini öptü. Gülümseten anlar kameralara yansıdı.

29.03.2024 00:37  Güncelleme: 00:42
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İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Lübnan'a resmi ziyaret düzenledi. İtalyan lideri havalimanında karşılayan Lübnan Başbakanı Necip Mikati, uçaktan inen İtalyan diplomatı Meloni sanarak sarılıp öptü.

Lübnan Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Başbakan Mikati ile İtalyan mevkidaşı Meloni başkent Beyrut'ta bir araya geldi.

Lübnan Başbakanı Mikati, İtalya Başbakanı Meloni sandığı diplomatı öperek selamladı

LÜBNAN BAŞBAKANI YANLIŞ İTALYANI ÖPTÜ

İtalyan lider Meloni'yi uçağının önünde bekleyen Mikati, uçaktan ilk inen kadın diplomatı Meloni sanarak selamlayıp öptü. Danışmanlarının uyarısı sonrası yanlışını düzelten Mikati, uçaktan Meloni'nin inmesini bekledi. Mikati, bir süre sonra uçağın merdivenlerinde karşıladığı Meloni'yi selamladı.

O ANLAR KAMERADA

Lübnan Başbakanı Necip Mikati'nin yaptığı gaf ve sonrasında yaşanan gülümseten anlar ise saniye saniye kameralara yansıdı.

Lübnan Başbakanı Mikati, İtalya Başbakanı Meloni sandığı diplomatı öperek selamladı
Abdullah Aydemir
Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Dünya

Giorgia Meloni, Najib Mikati, İtalya, Lübnan, Diplomasi, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Lübnan Başbakanı Mikati, İtalya Başbakanı Meloni sandığı diplomatı öperek selamladı - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Ali Kublay: İyide kadın öpmek için hamle yapmiyorki ilk hamleyi adam yapıyor kadın nin adamı itmesimi gerekiyordu 0 3 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu: Erdoğan 2 2 0 Yanıtla
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