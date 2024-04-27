Nihal Candan, sağlık sorunları nedeniyle tahliye edildi - Son Dakika
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Nihal Candan, sağlık sorunları nedeniyle tahliye edildi

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Dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamasıyla tutuklanan sosyal medya fenomeni Nihal Candan, cezaevinde tedavisine devam edilemeyeceği yönündeki doktor raporunun ardından tahliye edildi. Ancak basın mensuplarının kendisini görüntülemek istemesi üzerine öfke patlaması yaşadı.

27.04.2024 10:03  Güncelleme: 10:17
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Dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamasıyla 5.5 ay önce tutuklanan sosyal medya fenomeni Nihal Candan, sağlık sorunları nedeniyle cezaevinde 37 kiloya kadar düştü. Candan'ın cezaevinde tedavisine devam edilemeyeceği yönündeki doktor raporunun ardından tahliyesine karar verildi. Dün tahliye olan Candan, basın mensuplarının kendisini görüntülemek istediğini öğrenince öfke patlaması yaşadı.

ANNE, CEZAEVİNE KOŞTU

Yeme bozukluğu hastalığı olarak bilinen anoreksiya nervoza teşhisi konulan Nihal Candan, dün tahliye oldu. Show Haber ekibiyle birlikte kızına kavuşmak için cezaevine giden anne Umut Candan, beklemediği bir cevap aldı. Kızının kendi imkanlarıyla çıkıp eve gittiğini öğrenen anne, Candan'ın yanına gitti. Basın mensupları, anne ve kızın kavuşma anını çekmek istedi ancak Candan sinir krizi geçirerek görüntü vermedi.

Umut Candan, kızının cezaevinde düştüğünü ve yaralandığını da söyledi.

Hastalığından dolayı tahliye edilen Nihal Candan, sinir krizi geçirdi

AÇLIK GREVİNE BAŞLAMIŞ

Futbol dünyasını dolandıran banka müdürü Seçil Erzan ile aynı koğuşta kalan kardeşlerden Nihal Candan, psikolojik sorunlar yaşamaya başladı. Daha önce anoreksiya olan ve tedavi gören Nihal Candan, cezaevi yönetimine tepki göstermek için yemek yemeyince 37 kiloya kadar düştü.

Hastalığından dolayı tahliye edilen Nihal Candan, sinir krizi geçirdi

KASIM AYINDA TUTUKLANMIŞTI

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 2021'de ülke genelinde farklı devlet kurumlarından ihale yoluyla ucuza araç sattıklarını beyan eden ve mağdurlardan aldıkları paraları geri ödemeyen şüphelilerle ilgili soruşturma başlatmıştı. Sosyal medya fenomenleri Alisya Bahar Candan ve kamuoyunda "Nihal Candan" olarak tanınan Gülnihal Çiçek kardeşler ile Hacı İsrafil Sağlam düzenlenen operasyon kapsamında "suç gelirlerini aklama" iddiasıyla gözaltına alınmış, emniyetteki işlemlerin ardından 16 Kasım 2023'te sevk edildikleri adliyede tutuklanmıştı.

Hastalığından dolayı tahliye edilen Nihal Candan, sinir krizi geçirdi
Hastalığından dolayı tahliye edilen Nihal Candan, sinir krizi geçirdi
Nihal Candan, sağlık sorunları nedeniyle tahliye edildi

Nihal Candan, Sosyal Medya, Hukuk, 3.Sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Nihal Candan, sağlık sorunları nedeniyle tahliye edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • aaaaa: ahhh kıyamam 21 2 Yanıtla
    Ne Pa: Hahaha 12 1
  • Feti Özay: tahliye edilemez. sağlık kuruluşuna yatırılsaydı. 10 1 Yanıtla
  • Mehmet Atilgan: vercen odunu 4 1 Yanıtla
  • ƒ????? ????¸: adalet yok... 3 1 Yanıtla
  • Dicle Omay: O zaman hastalanan bütün suçlular açlık grevine başlasın rapor alıp çıksın.bu nasıl bir adalet.güzelim ülkemi ne hale getirdiniz. 1 0 Yanıtla

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