Memur emeklisinden pazardaki fiyatlara tepki

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İsrail\'e bir kez daha "One Minute" dedi

Osmaniye Kadirli'deki semt pazarına alışveriş yapmaya gelen emekli bir vatandaş maaşının yetmediğini belirterek "Fakir fukaranın hali perişan. Her şeyi alamıyorum, seçiyorum ucuzunu alıyorum. Dökük alıyorum" dedi.

"HER ŞEYİ ALAMIYORUM"

Semt pazarında alışveriş yapan memur emeklisi vatandaş, maaşının 15 bin lira seviyesinde olduğunu ve geçinmekte zorlandığını söyledi.

"Aldığım aylık 15 bin küsur lira, yetmiyor. Et alamıyorum, süt alamıyorum, yumurta alamıyorum. Çocuk okuyor, bir tanesi üniversitede. Fakir fukaranın hali perişan. Her şeyi alamıyorum, seçiyorum ucuzunu alıyorum. Dökük alıyorum dökük. Domates, soğan, patates hepsi pahalı. Ucuz olduğu için alıyorum. Bu gidişatın sonu kötü. 27 yıl çalıştım devlet memuruydum aldığım aylık 15 bin küsür lira. Emekliyim o da hiçbir işe yaramıyor. Engelli olmasam ben çalışır geçinmek isterim."