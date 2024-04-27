Memur emeklisinden pazardaki fiyatlara tepki - Son Dakika
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Yerel

Memur emeklisinden pazardaki fiyatlara tepki

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Osmaniye'de semt pazarında alışveriş yapmaya gelen engelli bir memur emeklisi vatandaş, geçinmekte zorlandığını söyleyerek ''Emekliyim o da hiçbir işe yaramıyor. Engelli olmasam çalışır, geçinmek isterim.'' ifadelerini kullandı. Pahalılık nedeniyle döküntü ürünler aldığını söyleyen vatandaş, ''27 yıl çalıştım devlet memuruydum aldığım aylık 15 bin küsür lira.'' dedi.

27.04.2024 10:17  Güncelleme: 11:12
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Osmaniye Kadirli'deki semt pazarına alışveriş yapmaya gelen emekli bir vatandaş maaşının yetmediğini belirterek "Fakir fukaranın hali perişan. Her şeyi alamıyorum, seçiyorum ucuzunu alıyorum. Dökük alıyorum" dedi.

"HER ŞEYİ ALAMIYORUM"

Semt pazarında alışveriş yapan memur emeklisi vatandaş, maaşının 15 bin lira seviyesinde olduğunu ve geçinmekte zorlandığını söyledi.

"Aldığım aylık 15 bin küsur lira, yetmiyor. Et alamıyorum, süt alamıyorum, yumurta alamıyorum. Çocuk okuyor, bir tanesi üniversitede. Fakir fukaranın hali perişan. Her şeyi alamıyorum, seçiyorum ucuzunu alıyorum. Dökük alıyorum dökük. Domates, soğan, patates hepsi pahalı. Ucuz olduğu için alıyorum. Bu gidişatın sonu kötü. 27 yıl çalıştım devlet memuruydum aldığım aylık 15 bin küsür lira. Emekliyim o da hiçbir işe yaramıyor. Engelli olmasam ben çalışır geçinmek isterim."

Eski devlet memurundan pahalılık tepkisi: Emekliliğim bir işe yaramıyor
Memur emeklisinden pazardaki fiyatlara tepki
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Memur emeklisinden pazardaki fiyatlara tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Biyo Art: Bir memur emeklisinin yatırım yapmadan dahi şu an 2 evi 2 arabası rahat olabilirdi paranı düzgün kullansaydın. Evin kira değilse 15 bin rahat yeter o kadar da değil yani yapmayın 4 29 Yanıtla
  • ferhat eser: hayaller paris gerçekler bağcılar diyosun 17 4 Yanıtla
    sehmus fatih: Bağcıları hayal etmek ne haddimize Diyarbakır bağlar diyoruz 4 0 ferhat eser: Diyarbakır candır sehmus seve seve başımızın üstüne 0 0
  • sehmus fatih: Okusun sınavları kazansın Mememur 25 yıl çalışıp 65 Yaşta emekli olsun aldığı aylık 14.500 tl Okumasın uyusun Eyt ise 3-5 yıl çalışıp 40 yaşında emekli olsun aldığı aylık 14.500 tl buyurun size adalet. 10 3 Yanıtla
  • alos : PAZARDAKİ FİYATA DEĞİL PAZARI BU HALE GETİRENE TEPKİ VERECEKSİN. NAS DERKEN HAS DİYODUNUZ. BEDAVA PARALARI ALIRKEN SORUN YOKTU. 5 4 Yanıtla

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