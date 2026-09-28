Keban Baraj Gölü\'nde 81 kiloluk Fırat turnası yakalandı: Tekneye almak 45 dakika sürdü

Keban Baraj Gölü'nde 81 kiloluk Fırat turnası yakalandı: Tekneye almak 45 dakika sürdüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Elazığ'da Keban Baraj Gölü'nde avlanan balıkçılar, oltalarına takılan yaklaşık 81 kilogramlık bir Fırat turnasıyla karşılaştı. Dev balığı çekmek için uzun süre uğraşan balıkçılar, 45 dakikalık zorlu çabanın sonunda turnayı tekneye alabildi. İriliğiyle dikkat çeken balık, o anları kaydeden balıkçıların kamerasına yansıdı.
Elazığ'da balıkçılar, Keban Barajı'nda yakaladıkları 81 kiloluk turnayı 45 dakika süren çabalar sonucunda tekneye çıkardı.
OLTAYA DEV FIRAT TURNASI TAKILDI
Keban Baraj Gölü'nde balıkçıların oltasına yaklaşık 81 kilogram ağırlığında dev bir Fırat turnası takıldı.
45 DAKİKA SÜREN ZORLU MÜCADELE
Balıkçılar, oltaya gelen dev balığı kıyıya çekebilmek için uzun süre mücadele etti. Yaklaşık 45 dakika süren zorlu mücadelenin ardından dev Fırat turnası tekneye alınabildi. Ağırlığı ve büyüklüğüyle dikkat çeken dev balık, balıkçıların kamerasına yansıdı.
Kaynak: İHA
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