Keban Baraj Gölü\'nde 81 kiloluk Fırat turnası yakalandı: Tekneye almak 45 dakika sürdü

Elazığ'da balıkçılar, Keban Barajı'nda yakaladıkları 81 kiloluk turnayı 45 dakika süren çabalar sonucunda tekneye çıkardı.

OLTAYA DEV FIRAT TURNASI TAKILDI

Keban Baraj Gölü'nde balıkçıların oltasına yaklaşık 81 kilogram ağırlığında dev bir Fırat turnası takıldı.

45 DAKİKA SÜREN ZORLU MÜCADELE

Balıkçılar, oltaya gelen dev balığı kıyıya çekebilmek için uzun süre mücadele etti. Yaklaşık 45 dakika süren zorlu mücadelenin ardından dev Fırat turnası tekneye alınabildi. Ağırlığı ve büyüklüğüyle dikkat çeken dev balık, balıkçıların kamerasına yansıdı.