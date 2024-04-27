Fransa'nın güneyindeki Gard'da bulunan bir kuyuda dışkı kaynaklı bakterilerin tespit edilmesi sonucu, Nestle grubuna bağlı Perrier markasına ait iki milyon şişe su imha edilme kararı alındı. Bu durumun, Mart ayında Fransa'nın güneydoğusunu etkileyen Monica fırtınasının ardından yaşanan şiddetli yağışlarla bağlantılı olduğu düşünülüyor. Nestle ise kuyunun yetkililerin kontrolü altında uygun bir zamanda yeniden faaliyete geçeceğini belirtti.
Dünyanın dört bir yanında sıklıkla tüketilen ve sağlık açısında faydalı olan maden suyu hakkında son dönemlerde farklı markalara ait ürünler hakkında pek çok haber duyuldu. İsviçre'de Beypazarı maden suyunda "yüksek miktarda bor bulunduğu" açıklanmış ve tüketilmemesi tavsiye edilmişti. Son olarak ise Fransa, Nestle grubuna bağlı Perrier maden suyunda dışkı ve insanda bulunan bakteri tespit edildiğini duyurdu.
Bu kapsamda Fransız yetkililer önlem olarak kuyularından birini kullanmayı durdurmasını talep etti. Ürünlerde dışkı örneklerine rastlanılmasının Mart ayı ortasında Fransa'nın güneydoğusunu vuran Monica fırtınasıyla bağlantılı çok şiddetli yağışların ardından gerçekleştiği düşünülüyor.
Nimes yakınlarındaki Vereze'de bulunan kuyu, 1903 yılında kurulduğundan bu yana Perrier markası için maden suyu üretiyor. Kuyuda daha önce herhangi bir soruna rastlanıp rastlanmadığı da merak konusu oldu. Öte yandan Perrier marka maden suyu Türkiye'deki pek çok zincir markette de satılıyor.
Nestle'ye göre işletmenin 'yetkililerin kontrolü altında uygun bir zamanda yeniden faaliyete geçeceği' beklense de maden suyu üreticisi, kaliteyi korumak için bazı markalarında yasaklanmış uygulamalar kullandığını kabul etmesinin ardından Ocak ayının sonundan bu yana zaten baskı altındaydı.
Son Dakika › Sağlık › Türkiye'de de satışı yapılan Perrier maden suyunda dışkı tespiti: 2 milyon şişe imha edildi - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (5)