Türkiye'de de satışı yapılan Perrier maden suyunda dışkı tespiti: 2 milyon şişe imha edildi - Son Dakika
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Sağlık

Türkiye'de de satışı yapılan Perrier maden suyunda dışkı tespiti: 2 milyon şişe imha edildi

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Fransa'nın güneyindeki Gard'da bulunan bir kuyuda dışkı kaynaklı bakterilerin tespit edilmesi sonucu, Nestle grubuna bağlı Perrier markasına ait iki milyon şişe su imha edilme kararı alındı. Bu durumun, Mart ayında Fransa'nın güneydoğusunu etkileyen Monica fırtınasının ardından yaşanan şiddetli yağışlarla bağlantılı olduğu düşünülüyor. Nestle ise kuyunun yetkililerin kontrolü altında uygun bir zamanda yeniden faaliyete geçeceğini belirtti.

27.04.2024 11:57  Güncelleme: 12:11
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Fransa'nın güneyindeki Gard'da bulunan bir kuyuda dışkı kaynaklı bakterilerin tespit edilmesi sonucu, Nestle grubuna bağlı Perrier markasına ait iki milyon şişe su imha edilme kararı alındı. Bu durumun, Mart ayında Fransa'nın güneydoğusunu etkileyen Monica fırtınasının ardından yaşanan şiddetli yağışlarla bağlantılı olduğu düşünülüyor. Nestle ise kuyunun yetkililerin kontrolü altında uygun bir zamanda yeniden faaliyete geçeceğini belirtti.

"DIŞKI VE İNSANDA BULUNAN BAKTERİ TESPİT EDİLDİ"

Dünyanın dört bir yanında sıklıkla tüketilen ve sağlık açısında faydalı olan maden suyu hakkında son dönemlerde farklı markalara ait ürünler hakkında pek çok haber duyuldu. İsviçre'de Beypazarı maden suyunda "yüksek miktarda bor bulunduğu" açıklanmış ve tüketilmemesi tavsiye edilmişti. Son olarak ise Fransa, Nestle grubuna bağlı Perrier maden suyunda dışkı ve insanda bulunan bakteri tespit edildiğini duyurdu.

Perrier Maden suyunda dışkı tespiti: 2 milyon şişe imha edildi

ŞİDDETLİ YAĞIŞ VE FIRTINA NEDENİYLE OLDUĞU DÜŞÜNÜLÜYOR

Bu kapsamda Fransız yetkililer önlem olarak kuyularından birini kullanmayı durdurmasını talep etti. Ürünlerde dışkı örneklerine rastlanılmasının Mart ayı ortasında Fransa'nın güneydoğusunu vuran Monica fırtınasıyla bağlantılı çok şiddetli yağışların ardından gerçekleştiği düşünülüyor.

Perrier Maden suyunda dışkı tespiti: 2 milyon şişe imha edildi

MADEN SUYU KUYUSU 100 YILDIR HİZMET VERİYOR

Nimes yakınlarındaki Vereze'de bulunan kuyu, 1903 yılında kurulduğundan bu yana Perrier markası için maden suyu üretiyor. Kuyuda daha önce herhangi bir soruna rastlanıp rastlanmadığı da merak konusu oldu. Öte yandan Perrier marka maden suyu Türkiye'deki pek çok zincir markette de satılıyor.

KALİTEYİ KORUMAK İÇİN YASAKLANMIŞ UYGULAMAR KULLANDILAR

Nestle'ye göre işletmenin 'yetkililerin kontrolü altında uygun bir zamanda yeniden faaliyete geçeceği' beklense de maden suyu üreticisi, kaliteyi korumak için bazı markalarında yasaklanmış uygulamalar kullandığını kabul etmesinin ardından Ocak ayının sonundan bu yana zaten baskı altındaydı.

MADEN SUYUNUN İÇİNDE NELER VAR?

  • Sodyum: Asit-baz dengesi, uyarı iletimi
  • Kalsiyum: Kan pıhtılaşması, kemik ve diş sağlığının güçlenmesi, sinir uyarılarının iletimi
  • Florür: Kemik ve diş sağlığı gelişimi
  • Magnezyum: Kas ve sinir sağlığı, kalp sağlığı ve enerji üretimi
  • Potasyum: Vücuttaki su dengesi, hücre metabolizması
  • Bikarbonat: Sindirim sistemi
  • İyodür: Tiroid bezi fonksiyonlarının düzenli çalışması
  • Klörür: Vücuttaki sıvıların dengesini korumak için klorür gereklidir
  • Demir: İnsan vücudu için gerekli olan pek çok mineralden biri olan demir, oksijen taşıyan kırmızı kan hücrelerinde bulunan hemoglobin (HGB) üretimi için kullanılır.
Türkiye\'de de satışı yapılan Perrier maden suyunda dışkı tespiti: 2 milyon şişe imha edildi

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Son Dakika Sağlık Türkiye'de de satışı yapılan Perrier maden suyunda dışkı tespiti: 2 milyon şişe imha edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • ferhat eser: Bende sıkıntı yok efes pilsene devam 14 35 Yanıtla
  • Mesut Erdoğan: Bu markayı kim içer kardeşim, biz yerli ürünümüz Beypazarı’na devam 41 4 Yanıtla
  • Ahmed Mehmed: pırt ier olabilirmiş 9 1 Yanıtla
  • Turan Okumuş: Yeni rakıya karışmasın da.. sodayı boşver içmiyoruz zaten… 2 5 Yanıtla
  • ramazan dursun akbulut: getirsinler biz içeriz 1 4 Yanıtla

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