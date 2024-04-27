Sertab Erener, Mecbursun şarkısını yeniden seslendirdi ve değişimiyle herkesi şaşırttı - Son Dakika
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Sertab Erener, Mecbursun şarkısını yeniden seslendirdi ve değişimiyle herkesi şaşırttı

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Güçlü sesiyle tanınan sanatçı Sertab Erener, yıllar önce yayınladığı Mecbursun şarkısını yeniden seslendirerek bir klip çekti. 59 yaşındaki Erener'in estetik müdahalelerle genç görünmeye çalışması sevenlerini şaşırttı. Yüzü ve göz çevresi oldukça gergin görünen Erener, değişimiyle Hülya Avşar'a benzemeye başladı. Bu durum, Erener hakkında estetik müdahalelerle ilgili eleştirilere yol açtı.

27.04.2024 11:56
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Güçlü sesiyle her daim adından söz ettiren başarılı sanatçı Sertab Erener, yıllar önce yayınlamış olduğu Mecbursun şarkısını yeniden seslendirerek bir de klip çekti. 59 yaşındaki Erener'in klipteki değişimi ise sevenlerini şaşkına çevirdi.

HÜLYA AVŞAR'A BENZETİLDİ

Daha önce yaptığı bir açıklamada Telomer tedavisiyle 100 yaşına kadar yaşamayı hedeflediğini söyleyen Erener, daha genç görünmek için estetik müdahaleler yaptırdı. Ünlü ismin değişimi ise yeni klibinde görüldü. Yüzü ve göz çevresi oldukça gergin görünen Erener'in son halini görenler Hülya Avşar'a benzetti. Değişimiyle herkesi şaşkına çeviren Erener için "Estetikten şarkıyı bile farklı söylemiş, doktoruna dava aç" yorumu yapıldı.

Ünlü sanatçı Sertap Erener'in 100 yaşına kadar yaşamak için başlattığı öne sürülen telomer tedavisi, kromozomların korunması anlamına geliyor.

İşte Sertab Erener'in son hali ve gelen yorumlar...

Estetiğin dozunu kaçıran Sertab Erener'i görenler tanımakta zorlandı
Estetiğin dozunu kaçıran Sertab Erener'i görenler tanımakta zorlandı
Estetiğin dozunu kaçıran Sertab Erener'i görenler tanımakta zorlandı
Estetiğin dozunu kaçıran Sertab Erener'i görenler tanımakta zorlandı

Sertab Erener, Hülya Avşar, Operasyon, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Sertab Erener, Mecbursun şarkısını yeniden seslendirdi ve değişimiyle herkesi şaşırttı - Son Dakika

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