Ülkemizde Kasımpaşa, Beşiktaş, Galatasaray ve Eyüpspor formaları giyen Ryan Babel, Türkiye günleriyle ilgili İngiliz basınından Ladbrokes'a çarpıcı itiraflarda bulundu.
Galatasaray'a transferinin pek iyi gitmediğini söyleyen Babel, "Bu transferden sonra ilk kez Beşiktaş'a karşı oynamak gerçekten çok üzücüydü. Çünkü herkesin kalbini kazanmışken ve çok güzel anılar biriktirdiğim bir stadyuma geri dönmüşken, ne zaman topa sahip olsam ıslıklanıyor ve yuhalanıyordum" ifadelerini kullandı.
Hollandalı futbolcu, "Beşiktaş'tan ayrılmayı hiç istemedim ama o zamanki yönetim kurulundaki insanların tüm bu durumla gerçekten saygılı bir şekilde ilgilenmediğini hissettim ve bu nedenle başka seçeneklere bakmam gerekti. Şimdi, eğer her şeyi geri döndürebilseydim ve onlar da bana saygı gösterseydi, Beşiktaş'ta kalırdım. Maalesef taraftarlar oyuncuların neden bazı kararlar aldığını her zaman bilemiyor" açıklamasını yaptı.
Kasımpaşa: 59 maç, 14 gol-12 asist
Beşiktaş: 89 maç, 29 gol-12 asist
Galatasaray: 100 maç 17 gol-8 asist
Eyüpspor: 29 maç 5 gol-1 asist
Son Dakika › Spor › Ryan Babel'den Galatasaraylıları kızdıracak itiraf: Beşiktaş'tan ayrılmayı hiç istemedim - Son Dakika
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