Ryan Babel'den Galatasaraylıları kızdıracak itiraf: Beşiktaş'tan ayrılmayı hiç istemedim - Son Dakika
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Spor

Ryan Babel'den Galatasaraylıları kızdıracak itiraf: Beşiktaş'tan ayrılmayı hiç istemedim

Beşiktaş ve Galatasaray'ın eski yıldızı Ryan Babel, Türkiye günleriyle çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Galatasaray'a transferinin pek iyi gitmediğini belirten ve Beşiktaş'a karşı oynamanın kendisini çok üzdüğü söyleyen Babel, ", "Beşiktaş'tan ayrılmayı hiç istemedim ama o zamanki yönetim kurulundaki insanların tüm bu durumla gerçekten saygılı bir şekilde ilgilenmediğini hissettim ve bu nedenle başka seçeneklere bakmam gerekti" dedi.

09.05.2024 18:05
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Ülkemizde Kasımpaşa, Beşiktaş, Galatasaray ve Eyüpspor formaları giyen Ryan Babel, Türkiye günleriyle ilgili İngiliz basınından Ladbrokes'a çarpıcı itiraflarda bulundu.

"BEŞİKTAŞ'A KARŞI OYNAMAK ÇOK ÜZÜCÜYDÜ"

Galatasaray'a transferinin pek iyi gitmediğini söyleyen Babel, "Bu transferden sonra ilk kez Beşiktaş'a karşı oynamak gerçekten çok üzücüydü. Çünkü herkesin kalbini kazanmışken ve çok güzel anılar biriktirdiğim bir stadyuma geri dönmüşken, ne zaman topa sahip olsam ıslıklanıyor ve yuhalanıyordum" ifadelerini kullandı.

Ryan Babel'den Galatasaraylıları kızdıracak itiraf: Beşiktaş'tan ayrılmayı hiç istemedim

"BEŞİKTAŞ'TAN HİÇ AYRILMAK İSTEMEDİM"

Hollandalı futbolcu, "Beşiktaş'tan ayrılmayı hiç istemedim ama o zamanki yönetim kurulundaki insanların tüm bu durumla gerçekten saygılı bir şekilde ilgilenmediğini hissettim ve bu nedenle başka seçeneklere bakmam gerekti. Şimdi, eğer her şeyi geri döndürebilseydim ve onlar da bana saygı gösterseydi, Beşiktaş'ta kalırdım. Maalesef taraftarlar oyuncuların neden bazı kararlar aldığını her zaman bilemiyor" açıklamasını yaptı.

Ryan Babel'den Galatasaraylıları kızdıracak itiraf: Beşiktaş'tan ayrılmayı hiç istemedim

TÜRKİYE KARİYERİ

Kasımpaşa: 59 maç, 14 gol-12 asist

Beşiktaş: 89 maç, 29 gol-12 asist

Galatasaray: 100 maç 17 gol-8 asist

Eyüpspor: 29 maç 5 gol-1 asist

Galatasaray, Ryan Babel, Kasımpaşa, Eyüpspor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ryan Babel'den Galatasaraylıları kızdıracak itiraf: Beşiktaş'tan ayrılmayı hiç istemedim - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ryan Babel'den Galatasaraylıları kızdıracak itiraf: Beşiktaş'tan ayrılmayı hiç istemedim - Son Dakika
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