A Milli Takım\'da deprem! Enes Ünal, EURO 2024 kadrosundan çıkarıldı

Spor

A Milli Takım'da sol ayak başparmağında kırık tespit edilen Enes Ünal, EURO 2024 kadrosundan çıkarıldı.

KADRODAN ÇIKARILDI

A Millî Futbol Takımı'nın santrforu Enes Ünal, yaşadığı sakatlık nedeniyle EURO 2024 kadrosundan çıkarıldı. TFF'den yapılan açıklamada, "A Millî Takımımızın dün akşam gerçekleştirilen antrenmanı sırasında almış olduğu darbenin ardından muayene ve tetkikleri yapılan forvet oyuncumuz Enes Ünal'ın sol ayak başparmağında kırık tespit edildi" ifadeleri yer aldı. Yıldız futbolcunun bu sakatlık nedeniyle kadrodan çıkarıldığı aktarıldı.