Bomba iddia: Model Barbara Palvin, 1. evlilik yıldönümünü kutlayamadan aldatıldı - Son Dakika
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Bomba iddia: Model Barbara Palvin, 1. evlilik yıldönümünü kutlayamadan aldatıldı

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Geçtiğimiz sene görkemli bir düğünle oyuncu Dylan Sprouse ile evlenen dünyaca ünlü model Barbara Palvin, evlilik yıldönümünü kutlayamadan ihanetle sarsıldı. Oyuncunun Palvin'i 17 yaşındaki bir içerik üreticisiyle aldattığı söylentisi dünya basınında geniş yankı uyandırdı.

01.06.2024 11:23  Güncelleme: 11:37
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Dünyaca ünlü model Barbara Palvin, geçtiğimiz sene temmuz ayında 5 yıldır aşk yaşadığı oyuncu Dylan Sprouse ile Budapeşte'nin küçük bir köyünde düzenlenen törenle evlendi. Model, evliliğinin birinci yılı dolmadan ihanetle sarsıldı.

SOYADINI SİLDİ

Dylan Sprouse'un dünyaca ünlü Victoria's Secret modelini 17 yaşındaki bir içerik üreticisiyle aldattığı ileri sürüldü. Adı açıklanmayan genç kadın, "goandsipwithus" adıyla içerikler üretiyor. Taraflardan ihanetle ilgili bir açıklama gelmezken Barbara Palvin, sosyal medya hesabındaki "Sprouse" soyadını kaldırdı. Palvin, iddiaların ardından eşiyle bir pozunu yayınladı ancak herhangi bir not eklemedi.

Oyuncu Dylan Sprouse daha önce de birlite olduğu Dayna Frazer'i aldatmış ve ilişkileri bitmişti.

Bomba iddia: Model Barbara Palvin, 1. evlilik yıldönümünü kutlayamadan aldatıldı
Bomba iddia: Model Barbara Palvin, 1. evlilik yıldönümünü kutlayamadan aldatıldı
Bomba iddia: Model Barbara Palvin, 1. evlilik yıldönümünü kutlayamadan aldatıldı
Bomba iddia: Model Barbara Palvin, 1. evlilik yıldönümünü kutlayamadan aldatıldı
Bomba iddia: Model Barbara Palvin, 1. evlilik yıldönümünü kutlayamadan aldatıldı
Bomba iddia: Model Barbara Palvin, 1. evlilik yıldönümünü kutlayamadan aldatıldı
Bomba iddia: Model Barbara Palvin, 1. evlilik yıldönümünü kutlayamadan aldatıldı
Bomba iddia: Model Barbara Palvin, 1. evlilik yıldönümünü kutlayamadan aldatıldı
Bomba iddia: Model Barbara Palvin, 1. evlilik yıldönümünü kutlayamadan aldatıldı

Barbara Palvin, Dünya, Ünlüler, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Bomba iddia: Model Barbara Palvin, 1. evlilik yıldönümünü kutlayamadan aldatıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Yunus Uslu: Şunu aldatmayın be kardeşim bari şunu 0 0 Yanıtla
  • Uğur Yılmaz: 250 gram için değer mi be abi 0 0 Yanıtla

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SON DAKİKA: Bomba iddia: Model Barbara Palvin, 1. evlilik yıldönümünü kutlayamadan aldatıldı - Son Dakika
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