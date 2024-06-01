Oyuncu Yasemin Allen ile eski FBI çalışanı Erdal Kaya ayrıldı - Son Dakika
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Oyuncu Yasemin Allen ile eski FBI çalışanı Erdal Kaya ayrıldı

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Güzel oyuncu Yasemin Allen bir süredir aşk yaşadığı eski FBI çalışanı Erdal Kaya ile ilişkisini sessiz sedasız bitirdi. İkili, sosyal medya hesaplarından birbiriyle olan fotoğrafları silerek takipleşmeyi de bıraktı.

01.06.2024 10:02  Güncelleme: 10:32
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Show TV ekranlarında yayınlanan Bahar dizisinde Dora rolünü oynayan Yasemin Kay Allen, bir süredir eski FBI çalışanı Erdal Kaya ile aşk yaşıyordu. Aşk dolu pozlarıyla dikkat çeken ikiliden kötü haber geldi.

TEK KALEMDE SİLDİLER

İngiliz asıllı Türk oyuncu Allen ve Kaya sık sık sosyal medya hesaplarından romantik pozlarını yayınlayarak aşklarını dile getiriyordu. Güzel giden bir ilişkileri olan çift, yollarını ayırdı. İkili, sosyal medya hesaplarından birbiriyle olan fotoğrafları silerek takipleşmeyi de bıraktı. İkilinin neden ayrıldığı ise bilinmiyor.

Ünlü oyuncu Yasemin Kay Allen, eski FBI çalışanı Erdal Kaya ayrıldı

İLİŞKİSİNİ İLAN ETMİŞTİ

Erdal Kaya, geçtiğimiz haftalarda "Abi bu sefer yenge desek kızmazsın herhalde?" diyen takipçisine "İlk defa onay veriyorum bu muhabbete. Şu ana kadar hiç yengeniz olmadı, ta ki bugüne kadar, şimdi diyebilirsiniz" cevabını vererek ilişkisini ilan etmişti.

Ünlü oyuncu Yasemin Kay Allen, eski FBI çalışanı Erdal Kaya ayrıldı
Ünlü oyuncu Yasemin Kay Allen, eski FBI çalışanı Erdal Kaya ayrıldı
Ünlü oyuncu Yasemin Kay Allen, eski FBI çalışanı Erdal Kaya ayrıldı
Oyuncu Yasemin Allen ile eski FBI çalışanı Erdal Kaya ayrıldı

Yasemin Kay Allen, Sosyal Medya, Erdal Kaya, Magazin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Magazin Oyuncu Yasemin Allen ile eski FBI çalışanı Erdal Kaya ayrıldı - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • Ömer SÜRÜCÜ: Bizi ilgilendiren tarafı nedir bu olayın? 36 1 Yanıtla
    Mehmet ÇAKIRALP: Kıssadan hisse ?? 3 0
  • Emrah Hanlıoğlu: Muhittin Topalak from kazlicesme diyen bu mu 3 0 Yanıtla

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