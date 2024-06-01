Tansu Çiller'in eşi Özer Çiller hayatını kaybetti - Son Dakika
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Tansu Çiller'in eşi Özer Çiller hayatını kaybetti

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Türkiye'nin ilk ve tek kadın başbakanı olan Eski Başbakan Tansu Çiller'in eşi, iş insanı Özer Çiller geçirdiği kalp krizi nedeniyle 86 yaşında yaşamını yitirdi.

01.06.2024 09:05  Güncelleme: 09:16
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Eski Başbakan Tansu Çiller'in eşi Özer Uçuran Çiller, Yeniköy'deki evinde hayatını kaybetti. Özer Uçuran Çiller'in kalp krizi nedeniyle öldüğü öğrenildi.

DİYALİZ TEDAVİSİ GÖRÜYORDU

Türkiye'nin 22. Başbakanı Tansu Çiller'in eşi Özer Uçuran Çiller, bu sabah hayatını kaybetti. Bir süredir diyaliz tedavisi gören Çiller, geçirdiği kalp krizi sonucu Yeniköy'deki evinde hayata gözlerini yumdu.

Tansu Çiller'in eşi Özer Çiller hayatını kaybetti

ÖZER UÇURAN ÇİLLER KİMDİR?

1937 doğumlu olan Özer Uçuran Çiller mühendis ve iş insanıdır. Türkiye'nin 22 ve ilk kadın başbakanı Tansu Çiller ile evliliğinden iki çocuğu oldu. Evliliğinden sonra "Çiller" soyadını aldı.

Saint Joseph Fransız Lisesinde okuduktan sonra Robert Kolejde (Boğaziçi Üniversitesi) mühendislik ve yüksek mühendislik tahsilini yaptı. Amerika'da Boston ve Connecticut üniversitelerinden MBA derecesi kazandı. 1975 yılına kadar Amatek Inc. şirketinde Holding Ekonomik Kontroller Direktörü olarak görev yaptı.

Tansu Çiller'in eşi Özer Çiller hayatını kaybetti

ÇİLLER ÇİFTİ 61 YILDIR EVLİYDİ

1963 yılında Tansu Çiller ile evlenen Özer Çiller, 8 yıl Amerika'da kaldıktan sonra Türkiye'ye döndü. Eşi Tansu Çiller'in siyasete atılıp 1993 yılında ilk kadın başbakan olmasından sonra Türkiye'nin ilk "Second gentleman"ı unvanını aldı. 2000'li yılların başlarından itibaren alternatif tıbba merak salan Özer Çiller'in bu konuda yayınlanmış kitapları bulunmaktadır.

Tansu Çiller'in eşi Özer Çiller hayatını kaybetti
Tansu Çiller\'in eşi Özer Çiller hayatını kaybetti

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Son Dakika 3.Sayfa Tansu Çiller'in eşi Özer Çiller hayatını kaybetti - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • ilyas erduran: allah rahmet etsin asil bir aile idi 3 18 Yanıtla

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SON DAKİKA: Tansu Çiller'in eşi Özer Çiller hayatını kaybetti - Son Dakika
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