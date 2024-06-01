13 yıldır ehliyet hayali kuran adam 18'nci sınavda da başarısız oldu: Doktor bile bu soruları bilmez - Son Dakika
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Yerel

13 yıldır ehliyet hayali kuran adam 18'nci sınavda da başarısız oldu: Doktor bile bu soruları bilmez

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Hatay'da yaşayan Abdurrahman Çelik, 13 yıldır ehliyet alabilme hayaliyle girdiği 18 sınavı da kazanamadı. Tüm çabalarına rağmen başarılı olamayan Çelik, "Gece gündüz çalışıyorum ama olmuyor. Doktora sorsan doktor bile bu soruları bilmez" ifadelerini kullandı.

01.06.2024 09:09  Güncelleme: 10:04
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Hatay'ın Kumlu ilçesinde yaşayan 53 yaşındaki Abdurrahman Çelik, 2011 yılında ehliyet alabilme hayaliyle sürücü kursuna yazıldı ve sınavlara girmeye başladı. Aralıksız bir şekilde hayalini gerçekleştirmeye çalışan Çelik, 13 yılda 18 yazılı sınava girse de sınavlarda başarılı olamadı. Çelik, son olarak da 5. dosyasının 2. hakkında da girdiği sınavda başarısız oldu. Sınavın zorluğuna tepki gösteren Çelik, gece gündüz çalıştığını fakat başarılı olamadığını söyledi.

13 yıldır ehliyet hayali kuran adam, 182nci sınavda da başarısız oldu: Doktor bile bu soruları bilmez

"OKUDUĞUMU ANLAYAMIYORUM DOKTOR BİLE BU SORULARI BİLMEZ"

Ehliyet sınavının zorluğuna dikkat çekmek için soruları doktorların bile çözmekte güçlük çekeceğini ifade eden Abdurrahman Çelik, "Ehliyet sınavı ile ilgili durumum 2011 yılında başladı. 2011 ile 2024 arası bu aralar içerisinde 5'inci dosyamı yeniledim. Bir türlü yazılı sınavı geçemiyorum. Fazla okumadığımızdan kaynaklanıyor, okuduğumu anlayamıyorum. Doktora sorsan doktor bile bu soruları bilmez" dedi.

13 yıldır ehliyet hayali kuran adam, 182nci sınavda da başarısız oldu: Doktor bile bu soruları bilmez

"EVİMİN ÖNÜNDE ARABA VAR AMA KULLANAMIYORUM"

Aracı olmasına rağmen kullanamadığını ve daha önce ehliyetsiz araç kullandığı için trafik cezası yediğini ifade eden Çelik, komşularının kendisini bir yerden bir yere götürdüğünü belirterek, "Evimin önünde araba var ama kullanamıyorum. Komşularımdan ehliyetli olan varsa onlar beni düğüne, cenazeye ya da başka bir yere götürüyor. Bana komşularım yardımcı oluyor. Daha önce ehliyetsiz arabayı kullandım, yakalanıp ceza yedim. Ceza yediğimden itibaren ondan beri de daha arabayı kullanmıyorum." ifadelerini kullandı.

13 yıldır ehliyet hayali kuran adam, 182nci sınavda da başarısız oldu: Doktor bile bu soruları bilmez

"SINAVA İLK GİRDİĞİMDE YAŞIM 40'TI ŞU AN 53"

Çelik, "Ehliyet sınavına ilk girdiğimde yaşım 40'tı şu an ise 53 yaşındayım. 13 yıldır ehliyeti alamıyorum. Ehliyet sürücü kursunun verdiği kitaba da çalışıyorum, telefondan bazı programlar indirdim oradan da çalışıyorum. Hepsine çalışıyorum bir türlü olmuyor bir türlü sınavı geçemiyorum. Gece gündüz çalışıyorum olmuyor. Benim şoförlüğüm ve direksiyonum çok güzel ama ben bu yazılı sınavı bir türlü geçemiyorum. Ondan dolayı da ehliyeti alamıyorum" sözleriyle başına gelenleri anlattı.

13 yıldır ehliyet hayali kuran adam 18\'nci sınavda da başarısız oldu: Doktor bile bu soruları bilmez
Kaynak: İHA

Abdurrahman Çelik, Hatay, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel 13 yıldır ehliyet hayali kuran adam 18'nci sınavda da başarısız oldu: Doktor bile bu soruları bilmez - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • ferhat eser: evinin önündeki arabayı değiştir önce sen 40 yaşında neredeyse o külüstürle trafiğe çıkılırmı 0 1 Yanıtla
    ismail: ferhat bir günde eksik kal bir habere yorum yapmaktan her haberin altında yorumun var 2 0

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