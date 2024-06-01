Dükkanından 60 bin liralık ürün çalan hırsıza "Teşekkür" etti - Son Dakika
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Dükkanından 60 bin liralık ürün çalan hırsıza "Teşekkür" etti

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Adana'da kimliği belirsiz bir kişi, duvarını kırıp girdiği marketten 60 bin lira değerinde ürün ve nakit para çaldı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda şüphelinin, yorulduğunda meyve suyu içip dinlendiği görüldü. Market sahibi, şüphelinin yakalanıp zararının giderilmesini istedi.

01.06.2024 10:31  Güncelleme: 10:51
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Adana'da kimliği belirsiz kişi, duvarını kırıp girdiği marketten 60 bin lira değerinde ürün ve nakit para çaldı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda 60 yaşlarındaki şüphelinin, yorulduğunda meyve suyu içip dinlendiği görüldü. 25 yaşındaki Market sahibi Zekiye Ergin, şüphelinin yakalanıp, zararının giderilmesini istedi.

SABAH DÜKKANI AÇTIĞINDA SOYULDUĞUNU FARK ETTİ

Olay, önceki gece Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi, Zekiye Ergin'in eşiyle işlettiği marketin duvarını balyozla kırıp içeri girerek hırsızlık yaptı. Sabah saatlerinde iş yerine gelen çift, yaklaşık 60 bin lira değerinde ürünlerinin ve kasadaki bir miktar paranın çalındığını görünce polise şikayette bulundu.

60 bin liralık ürün çalıp sadaka kutusunu almadı! Market sahibinden hırsıza 'Teşekkür'

HIRSIZLIK YAPARKEN YORULUNCA MEYVE SUYU İÇİP DİNLENDİ

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen çift, 60 yaşlarında bir erkeğin yaya olarak gelip duvarı kırdıktan sonra içeri girdiğini, çok sayıda sigara paketini çaldıktan sonra dolaptan aldığı meyve suyunu içip bir süre dinlendikten sonra da başka bir çuvala çay doldurup iş yerinden ayrıldığını fark etti. Ergin ailesi olayın ardından delinen duvarı yeniden beton dökerek onardı.

60 bin liralık ürün çalıp sadaka kutusunu almadı! Market sahibinden hırsıza 'Teşekkür'

"SİNİRDEN GÜLÜYORUM"

Duvarın kırılmasıyla da ekstra zarara uğradığını belirten Zekiye Ergin, "Yıllardır burayı işletiyoruz ama ilk defa böyle bir şeyle karşılaştım. İş yerimizin duvarı, binanın merdiven dairesinde bulunuyor. Binanın kapısı gece kilitli değilken merdiven dairesine girip, duvarı balyozla kırıp içeri girmiş. Binada kayınvalidem oturuyor. Gece balyoz seslerini duymuş ama karşıda inşaat çalışması var, gece de çalışıyorlar zannetmiş. Normalde kuyumcuları bu yöntemle soyduklarını duymuştum. Yaşlı adam hem hırsızlık yapmış hem de dinlenip meyve suyunu yudumlamış. Sinirden gülüyorum. Dakikalarca uğraşıp 60 bin lira değerinde sigara başta olmak üzere değerli ürünleri çalmış." ifadelerini kullandı.

60 bin liralık ürün çalıp sadaka kutusunu almadı! Market sahibinden hırsıza 'Teşekkür'

"ALLAH KORKUSU OLAN HIRSIZMIŞ"

Ergin, "Sadaka kutusundaki paraya dokunmamış, Allah korkusu olan hırsızmış. Meyve suyunun da en ucuzunu içmiş sağ olsun. İş yerinde güvenlik kameralarımız, alarm sistemlerimiz var. Alarm o sıralarda arızalıydı yoksa bu kadar rahat hırsızlık yapamazdı. Bu olaydan sonra tüm güvenlik sistemlerimizi yeniledik, güçlendirdik. Şahsın bir an önce yakalanıp zararımızın giderilmesini istiyoruz" dedi.

60 bin liralık ürün çalıp sadaka kutusunu almadı! Market sahibinden hırsıza 'Teşekkür'
60 bin liralık ürün çalıp sadaka kutusunu almadı! Market sahibinden hırsıza 'Teşekkür'
60 bin liralık ürün çalıp sadaka kutusunu almadı! Market sahibinden hırsıza 'Teşekkür'
Dükkanından 60 bin liralık ürün çalan hırsıza "Teşekkür" etti
Kaynak: DHA

Sahibinden, Adana, Suç, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Dükkanından 60 bin liralık ürün çalan hırsıza 'Teşekkür' etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Özgür Kiday: Sıkıntı yoksa, sıkıntı vardır :) Geçmiş olsun . 3 0 Yanıtla
  • Nurettin Temiz: DEĞERLİ ABLAM. ÇOK GÜZEL DUVAR YAZISININ ÖNÜNDE DURMUŞ EĞER O YAZIYA UYSAYDİ GERÇEKTEN ŞİMDİ SIKINTI YOKTU AMA YİNEDE BEN SANİYORUMKİ BİR GÜZEL İNSAN ÇIKAR VE BU ZARARI ÖDER DUR BAKALIM 1 0 Yanıtla

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