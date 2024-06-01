Afganistan\'da tekne battı: 20 ölü

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Afganistan'ın Nangerhar vilayetindeki nehirde bir tekne alabora oldu.

Vilayetin Kültür ve Enformasyon Müdürü Karişi Badlun, teknenin sabah saatlerinde Momand Dara ilçesindeki nehirde alabora olduğunu açıkladı. Badlun, olayda 20 kişinin yaşamını yitirdiğini, ölenler arasında çocuk ve kadınların da bulunduğunu bildirdi.

5 KİŞİ KURTARILDI

Çalışmaların devam ettiğini kaydeden Badlun, şu ana kadar 5 kişinin kurtarıldığını aktardı. Teknenin alabora olmasına ilişkin soruşturma başlatıldı. Afganistan yönetiminin resmi haber ajansı Bahter ise teknede 25 kişinin bulunduğunu duyurdu.