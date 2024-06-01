Beklenen açıklama geldi! Jose Mourinho resmen Fenerbahçe'de - Son Dakika
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Beklenen açıklama geldi! Jose Mourinho resmen Fenerbahçe'de

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Fenerbahçe Kulübü, teknik direktör Jose Mourinho ile görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

01.06.2024 10:04
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Süper Lig devi Fenerbahçe, dünyaca ünlü Portekizli teknik direktör Jose Mourinho ile görüşmelere başlandığını resmen açıkladı.

KAP GELDİ

Sarı-lacivertli kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada, "Teknik direktörlük görevi için Jose Mario Dos Santos Mourinho Felix ile görüşmelere başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.

Beklenen açıklama geldi! Jose Mourinho resmen Fenerbahçe'de

JOSE MOURINHO'NUN KUPALARI

Porto (6 Kupa)

UEFA Şampiyonlar Ligi (1): 2004

UEFA Avrupa Ligi (1): 2003

Primeira Liga (2): 2003, 2004

Taça de Portugal (1): 2003

Supertaça (1): 2003

Chelsea (8 Kupa)

Premier League (3): 2005, 2006, 2015

FA Cup (1): 2007

EFL Cup (3): 2005, 2007, 2015

FA Community Shield (1): 2005

UEFA Süper Kupası İkinciliği (1): 2013

Inter (5 Kupa)

UEFA Şampiyonlar Ligi (1): 2010

Serie A (2): 2009, 2010

Coppa Italia (1): 2010

Supercoppa (1): 2008

Real Madrid (3 Kupa)

La Liga (1): 2012

Copa del Rey (1): 2011

Supercopa (1): 2012

Copa del Rey İkinciliği (1): 2013

Manchester United (3 Kupa)

FA Community Shield (1): 2016

EFL Cup (1): 2017

UEFA Avrupa Ligi (1): 2017

FA Cup İkinciliği (1): 2017-18

UEFA Super Kupası İkiciliği (1): 2017

Roma (1 Kupa)

UEFA Avrupa Konferans Ligi (1): 2022

UEFA Avrupa Ligi İkinciliği (1): 2022-23

Beklenen açıklama geldi! Jose Mourinho resmen Fenerbahçe\'de
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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İsmail Kartal, Jose Mourinho, Fenerbahçe, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beklenen açıklama geldi! Jose Mourinho resmen Fenerbahçe'de - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (36)

  • Murat Çoker: Hayırlı olsun milyonlarcaa dolar tazminat FB ye :)) 48 26 Yanıtla
    Abuzer Yavuz: Yerli hocalar daha iyidir bu paraya 2 güzel topçu alınır büyük hata yaptılar türk futbolu başkadır morinyo buna alışık deyil 27 10 Abdullah Kara: Yan hasetinden yan 15 13 Kemal Demir: Abuzer yerli hoca dışardan yıldız oyuncu getiremez. Futbolcular genelde çalışacakları hocaya da bakıyolar . Abuzer Kadayıf. 11 4
  • Ali Özkan: Uyuyan devi uyandırdınız şimdi siz düşünün 26 26 Yanıtla
    Sadık Mutlu: 10 senedir uyuyan dev snkfvdbfdevhhg 4 3
  • Mehmet Yüksel: bizim muhabirler adami delirtir .iki gün sonra bunlar benden daha iyi biliyor der ve gider 37 2 Yanıtla
  • İsa Öz: Önümüzdeki sezondada çok eğlenecük çok ?????? 24 14 Yanıtla
    Ercan Karatas: TFF SAYESİNDE EĞLENİYORSUNUZ İŞTE :) 21 16 ayhan kından: Cok gulecegiz 6saraya 10 12
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