Özgür Özel'den Bakan Şimşek'e tepki: Biraz da zenginlerle uğraş, yoksulun peşini bırak - Son Dakika
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Politika

Özgür Özel'den Bakan Şimşek'e tepki: Biraz da zenginlerle uğraş, yoksulun peşini bırak

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye'de örtülü bir IMF programı uygulandığını söyleyerek Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'i eleştirdi. Özel, "Gulyabanini al biraz da zenginlerin kapısına git. Biraz da zenginlerle uğraş, yoksulun peşini bırak." ifadelerini kullandı.

09.05.2024 17:40
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'i sert sözlerle eleştirdi. Türkiye'de uygulanan ekonomi programının IMF'ninkinden farkı olmadığını söyleyen Özel, "Mehmet Şimşek'e sesleniyorum; gulyabanini al biraz da zenginlerin kapısına git. Biraz da zenginlerle uğraş, yoksulun peşini bırak." şeklinde konuştu.

"PAHALILIKLA MÜCADELE EMEKÇİNİN, YOKSULUN SIRTINDAN YAPILAMAZ"

Özel, seçimi yeniden kazanan belediyeleri ziyaret kapsamında geldiği Eskişehir'de konuştu. Özel, konuşmasında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'i eleştirerek, "Buradan herkese sesleniyorum, hayat pahalılığıyla mücadele emeklinin, emekçinin, yoksulun sırtından yapılamaz.

"ÖRTÜLÜ BİR IMF PROGRAMI UYGULANIYOR"

Bugün Türkiye'de örtülü bir IMF programı uygulanmaktadır. IMF hayalet gibi üzerimizde dolaşmaktadır. IMF, 'Memura zam yapma' diyecek yapmıyor. 'Emekliye zam yapma' diyecek, yapmıyor. IMF ile anlaşsan 'İstihdam yaratma, işe alma' diyecek ama adına bir tek IMF demiyor. Bu hayalet, bu gulyabani, hep emeklinin penceresinde, hep emekçinin, yoksulların kapısına dayanıyor. Mehmet Şimşek'e sesleniyorum; gulyabanini al biraz da zenginlerin kapısına git. Biraz da zenginlerle uğraş, yoksulun peşini bırak." ifadelerini kullandı.

ÖĞRETMEN ATAMA SAYISINI VE MÜLAKATI ELEŞTİRDİ

Özel, ayrıca atanamayan öğretmenler ve emeklilerin seslerini duyurabilmek için Ankara ve İstanbul'da iki miting düzenleyeceklerini belirterek şunları söyledi:

"Bu süreçte muhataplarımızla bir yandan sizlerin haklarını, işçinin ve emekçinin haklarını, kiracıların haklarını, atanmayan öğretmenin haklarını staj mağdurlarının haklarını, astsubayın, uzman çavuşun talep ve haklarını konuşurken bir yandan da büyük bir mücadeleyle sokaktan korkmadan, meydandan kaçmadan halkın sesini en yukarıdan duyuracağız.

Özgür Özel'den Bakan Şimşek'e tepki: Biraz da zenginlerle uğraş, yoksulun peşini bırak

CHP geçen günlerde atanmayan öğretmenlerle ilgili mülakatın kaldırılma sözünün verildiği öğretmenlerle ilgili, onların talebine uygun olarak 68 bin mülakatsız atama talebinin kampanya boyunca arkasında durduk. Kürsümüzü, bu taleplere açtık. Ancak geçtiğimiz pazartesi günü Sayın Erdoğan, kendi açıklamaya varamadı, ertesi gün Milli Eğitim Bakanı'na bıraktı. Bakan salı günü, sadece 20 bin atama dediğinde gençlerimizin umutları kırıldı. Ardından biz 'Hani mülakat yapmayacaktınız? Hani 14 Mayıs'ta, 28 Mayıs'ta Sayın Erdoğan 'mülakatı kaldırıyoruz' diye söz vermişti, hani seçim bildirgesine yazmıştınız. Gençlerin kendilerinden ailelerinden böyle oy istemiş, böyle oy toplamıştınız' dediğimizde, 'Mülakat gibi mülakat yapacağız' dediler.

Elbette kabul etmedik. Bugün duyuyoruz ki 'Efendim 45 dakika sürecek, kamera da koyacağız, bunu da yapacağız' diyerek partizanlığı, adam kayırmayı, yüksek not alanı ailesi muhalif, diye geride bırakıp, düşük not alanı birilerinin yakını, diye AK Parti'den diye ileri alan bir sistemi devam ettirecekleri anlaşılıyor. İşte biz bu şartlar altında, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'ndan bir gün önce genç hocalarımız, öğretmenlerimizle atanamayan değil, ne kusuru varmış da atanamıyormuş veya senin nasıl bir mesuliyetin var bu işte?

ATANAMAYAN ÖĞRETMENLER VE EMEKLİLER İÇİN MİTİNG

Atayamıyormuşsun. Atanmayan öğretmenlerle, mülakat mağdurlarıyla çağdaş, bilimsel, laik eğitime karşı yürütülen müfredat çalışmasına da isyan eden herkes ile birlikte 18 Mayıs'ta İstanbul Saraçhane'de onların sesine ses, mücadelelerine omuz vereceğiz. Onların sesini duyuracağız, müzakere de edeceğiz ama bu güzelim gençler için mücadelenin de en büyüğünü vereceğiz. Artan enflasyon asgari ücreti kemiriyor. Biz temmuz ayında enflasyon güncellemesi beklerken, hatta yılda 4 kez olsun derken, asgari ücrete enflasyon zammı yapmamaya, emeklileri süründürmeye devam ediyorlar. Bununla da mücadele edeceğiz. Bunun için ilk adım emekliler, sonra da emekçiler geliyor. Emekliler için 26 Mayıs Pazar günü saat 13.00'te Ankara'da bir büyük emekli mitingi düzenliyoruz. Emeklilerin sesini bütün Türkiye'ye duyuracağız."

Özgür Özel\'den Bakan Şimşek\'e tepki: Biraz da zenginlerle uğraş, yoksulun peşini bırak
Kaynak: DHA

Mehmet Şimşek, Özgür Özel, Gündem, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Politika Özgür Özel'den Bakan Şimşek'e tepki: Biraz da zenginlerle uğraş, yoksulun peşini bırak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Ahmet Ateş: Gariban soğan yerim oyumu başkasına vermem senin diyor, Zengin biraz daha vermezsen desteklemem diyor sen olsan kime daha fazla verirsin? Garibana vermeye gerek yok şükretmeyi biliyor, Zengin asla şukretmez hep daha fazla ister oda veriyor. 21 0 Yanıtla
  • Turan Okumuş: Adamlar demek istiyor ki garibana vermeye gerek yok garibana bir şey vermeden de oyunu rahatlıkla alabiliyor zaten :) 7 0 Yanıtla
  • Murat Kara: Sayın ozgur başkanım dogru soyluyor benim gibi kuçuk esnafın tabela vergisi vergisiyle çalınan paraların yerini kasaya koyamazsın bıyuklere vergilerinini nereye oduyorlar o muslukları kapatın belki ekonomi duzelir 4 0 Yanıtla

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