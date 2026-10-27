Türkiye Kupası'nda 2 büyük sürpriz! 3. Lig takımlarına elendiler - Son Dakika
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Türkiye Kupası'nda 2 büyük sürpriz! 3. Lig takımlarına elendiler

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Türkiye Kupası\'nda 2 büyük sürpriz! 3. Lig takımlarına elendiler
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Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında Boluspor, sahasında konuk ettiği Karşıyaka'ya 3-1 mağlup olarak kupaya veda etti. Öte yandan 1. Lig ekibi Vanspor FK da 3. Lig ekibi Orduspor 1967'ye 2-0 yenilerek turnuvadan elendi.

Ziraat Türkiye Kupası 3. tur müsabakalarında büyük sürprizler yaşandı. Üst liglerde mücadele eden ekipler, alt lig temsilcilerine mağlup olarak turnuvaya veda etti.

BOLUSPOR EVİNDE YIKILDI

Trendyol 1. Lig ekibi Boluspor, sahasında TFF 3. Lig temsilcisi Karşıyaka’yı konuk etti. İzmir ekibi karşısında etkisiz bir oyun sergileyen Boluspor, mücadeleden 3-1’lik mağlubiyetle ayrılarak kupa macerasını erkenden noktaladı. Karşıyaka ise deplasmanda aldığı bu galibiyetle adını bir üst tura yazdırmayı başardı.

VANSPOR FK DA ELENDİ

Günün bir diğer sürpriz sonucuna ise Orduspor 1967 imza attı. TFF 3. Lig ekibi Orduspor 1967, sahasında Trendyol 1. Lig temsilcisi Vanspor FK ile karşı karşıya geldi. Rakibi karşısında üstün bir oyun sergileyen ev sahibi ekip, sahadan 2-0’lık net bir skorla galip ayrılarak tur biletini cebine koydu. Vanspor FK ise bu yenilgiyle kupa kulvarına veda etti.

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