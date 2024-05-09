Olay iddia! Cem Garipoğlu'nun otopsi görüntülerini inceleyerek rapor hazırlayan bilirkişi trafik polisi çıktı - Son Dakika
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Olay iddia! Cem Garipoğlu'nun otopsi görüntülerini inceleyerek rapor hazırlayan bilirkişi trafik polisi çıktı

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Münevver Karabulut'u öldüren hunharca katleden Cem Garipoğlu'nun otopsi görüntülerini inceleyerek rapor hazırlayan bilirkişinin trafik polisi olduğu iddia edildi. İddiayı belgeyle yayınlayan Karabulut ailesinin avukatı Rezan Epözdemir "Bu raporun akademik ve bilimsel perspektifi ve saygınlığı tartışılır haldedir. Otopsi görüntülerinin dökümünün bir adli tıp uzmanı yerine trafik polisine yaptırılması hukuken ve fiilen kabul edilemez" dedi.

09.05.2024 17:36  Güncelleme: 18:00
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Münevver Karabulut'u canice katleden ve cezaevindeyken intihar eden Cem Garipoğlu'nun otopsi görüntüleri inceleyerek rapor hazırlayan bilirkişinin trafik polisi olduğu iddia edildi. Konuyla ilgili olarak Karabulut ailesinin avukatı Rezan Epözdemir bilirkişinin trafik polisi olduğuna dair bir belge yayınladı.

FETHİ KABİR TALEBİNE RET

Münevver Karabulut'u 3 Mart 2009 tarihinde canavarca hisle ve hunharca öldüren Cem Garipoğlu, 2014 yılında Silivri'de kaldığı koğuşta intihar etmişti. Ölen kişinin Cem Garipoğlu olup olmadığı yönündeki iddialar üzerine Karabulut ailesi avukatları aracılığıyla fethi kabir işlemi yapılmasını talep etmiş ancak bu talep Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından reddedilmişti.

Olay iddia! Cem Garipoğlu'nun otopsi görüntülerini inceleyerek rapor hazırlayan bilirkişi trafik polisi çıktı

OTOPSİ GÖRÜNTÜLERİNİ İNCELEYEREK RAPOR HAZIRLAYACAKTI

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'ndan Cem Garipoğlu'nun otopsi sırasında yapılan işlemlerine ait fotoğraflar ve video kayıtlarının hazırlanıp gönderilmesi istenerek dosyaya bilirkişi atanmıştı. Cem Garipoğlu'nun otopsi görüntülerini inceleyerek rapor hazırlayan bilirkişinin trafik polisi olduğu iddiası olaylara yeni bir boyut kazandırdı.

Olay iddia! Cem Garipoğlu'nun otopsi görüntülerini inceleyerek rapor hazırlayan bilirkişi trafik polisi çıktı

"BU RAPORUN BİLİMSEL PERSPEKTİFİ TARTIŞILIR HALDEDİR"

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Karabulut ailesinin avukatı Rezan Epözdemir "Tam 15 yıldır Münevver Karabulut cinayetinde mağdur aile vekilliği yapıyoruz. Bu süreçte Adli Tıp Kurumunda, kollukta ve yargıda kamuoyunun da yakından takip ettiği birçok ihmal yaşandı. Türkiye bir haftadır Cem Garipoğlunun adli tıptaki fotoğraflarını ve bilirkişi incelemesini konuşuyor. Peki kim yaptı bu incelemeyi? Hepimiz Adli tıp uzmanı veya bir doktor demeliyiz. Fakat adli tıp görüntülerinin dökümünü yapan ve raporu hazırlayan Trafik Polisi. Bu raporun akademik ve bilimsel perspektifi ve saygınlığı tartışılır haldedir. Otopsi görüntülerinin dökümünün bir adli tıp uzmanı yerine trafik polisine yaptırılması hukuken ve fiilen kabul edilemez. Hukuki sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız." ifadelerini kullandı.

Olay iddia! Cem Garipoğlu\'nun otopsi görüntülerini inceleyerek rapor hazırlayan bilirkişi trafik polisi çıktı
Kaynak: İHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Olay iddia! Cem Garipoğlu'nun otopsi görüntülerini inceleyerek rapor hazırlayan bilirkişi trafik polisi çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Ender Kervancıoğlu: Yaa açık şu mezarı bitsin. Neden diretiyorsunuz. 19 3 Yanıtla
    Mehmet DÜZ: Çünkü oradaki ceset başka birine ait. 17 2
  • Celaleddin Mertel: Maalesef adliyede çoğu davalar böyle çözülüyor, adli bilirkişi ucuz olsun diye polis yapılıyor, oda ne yazarsa yalan yanlış, hakimde hemen kabul ediyor, oldu bitti maşaallah 7 1 Yanıtla
  • Eymen Demirel: Para lazım herhalde 2 1 Yanıtla
  • Ümit Yurtsever: İyibari imamda olabilirdi 3 0 Yanıtla
  • ramazan koçak: Olay yeri incelemede veya otopsi de çekilen parmak izlerinin fotoğrafından karşılaştırma yapılabilir Gözaltına alındığı ve cezaevinden veya daha önce vermiş olduğu parmak izleri ile 0 0 Yanıtla

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