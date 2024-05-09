Bakan Şimşek: Rezervlerdeki olumlu seyir devam edecek - Son Dakika
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Ekonomi

Bakan Şimşek: Rezervlerdeki olumlu seyir devam edecek

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) döviz pozisyonunun iyileştiğini belirterek, swap hariç net rezervlerin nisan başından itibaren 26,7 milyar dolar arttığını açıkladı. Şimşek, programın çalıştığını ve rezervlerdeki olumlu seyrin devam edeceğini belirtti.

09.05.2024 17:53
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, azalan dış finansman ihtiyacı ve hızlanan dış kaynak girişiyle rezervlerdeki olumlu seyrin devam edeceğini belirterek, "Programımız çalışıyor, yeniden dengelenmeyle cari açık düşüyor, makro finansal istikrar güçleniyor ve güven artıyor." ifadesini kullandı.

NİSAN BAŞINDA BU YANA REZERVLER 26,7 MİLYAR DOLAR ARTTI

Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, TCMB'nin döviz pozisyonunun iyileştiğini, swap hariç net rezervlerin nisan başından itibaren 26,7 milyar dolar arttığını bildirdi.

Bakan Şimşek: TCMB'nin döviz pozisyonu iyileşiyor

Şimşek, "Programımız çalışıyor, yeniden dengelenmeyle cari açık düşüyor, makro finansal istikrar güçleniyor ve güven artıyor. Azalan dış finansman ihtiyacı ve hızlanan dış kaynak girişiyle rezervlerdeki olumlu seyir devam edecek." değerlendirmesini yaptı.

Bakan Şimşek: Rezervlerdeki olumlu seyir devam edecek
Kaynak: AA
Abdullah Aydemir
Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Ekonomi

Mehmet Şimşek, Ekonomi, Finans, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bakan Şimşek: Rezervlerdeki olumlu seyir devam edecek - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • mehmet ilgin: Buraya yazıyorum bayram sonrası dolar 36 ? :) 2 2 Yanıtla
    Gakko 23: Kına vereyimmi 1 0 Ahmet Ateş: Milleti kandirma gider dolar alırlar YTD de:)) 0 0

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