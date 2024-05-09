İsrail Dışişleri Bakanı'nın "Ticaret kısıtlaması kaldırıldı" İddiasına Ticaret Bakanlığı'ndan yalanlama - Son Dakika
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İsrail Dışişleri Bakanı'nın "Ticaret kısıtlaması kaldırıldı" İddiasına Ticaret Bakanlığı'ndan yalanlama

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İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın geri adım attığını ve İsrail'e yönelik ticari kısıtlamaların birçoğunu kaldırdığını belirtirken, Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı kaynakları İsrail ile ticarette kısıtlama kararında geri adım olmadığını söyledi. Ticaret Bakanı Bolat ise o iddiaları kesin bir dille yalanladı.

09.05.2024 15:33  Güncelleme: 15:51
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İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın geri adım attığını ve İsrail'e yönelik ticari kısıtlamaların birçoğunu kaldırdığını belirtirken, Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı kaynakları İsrail ile ticarette kısıtlama kararında geri adım olmadığını söyledi. Ticaret Bakanı Bolat ise o iddiaları kesin bir dille yalanladı.

TÜRKİYE'DEN ÖNCE KISITLAMA SONRA AMBARGO

Ticaret Bakanlığı'ndan 2 Mayıs gecesi yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik askeri operasyonlarında 35,000 sivilin öldüğüne dikkat çekilerek, çatışmaların durdurulması için Ankara'nın çaba gösterdiği ancak İsrail hükümetinin karşılık vermediği, bunun üzerine 9 Nisan'da 54 ürün grubunun İsrail'e ihracatının kısıtlandığı ifade edilmişti.

İsrail'in, Gazze'ye yönelik saldırılarının devam etmesi üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'e karşı ticaret alanında atılması gereken adımların atıldığını, iki ülke arasındaki ticaret hacminden vazgeçildiğini ve kapının kapandığını söylemişti.

İSRAİLLİ BAKAN "KISITLAMALAR İPTAL OLDU" DEDİ

İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Katz, Türkiye'nin, ticaret kısıtlamalarını kaldırdığını ifade ederek şu ifadeleri kullandı:

Erdoğan ticaret kısıtlamalarının çoğunu geri çekti ve iptal etti; ders açık: Diktatörün tehditlerine boyun eğmemeliyiz, alternatifler yaratmalıyız ve her şeyi her an durdurabilecek Müslüman Kardeşler'in adamlarına bağımlı olmamalıyız.

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"İSRAİLLİ BAKANIN AÇIKLAMALARI HAYAL ÜRÜNÜDÜR"

Katz'ın bu iddiası üzerine Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "İsrail Dışişleri Bakanı'nın açıklamaları kesinlikle hayal ürünü olup, gerçekle hiç bir ilgisi yoktur. İsrail ile ticaret konusunda hükümet olarak almış olduğumuz kararın arkasındayız. Bu karar geçerliliğini korumaktadır. İsrail'in Gazzeye yönelik saldırılarının durdurulması, kalıcı ateşkesin sağlanması ve Gazze'deki Filistinli kardeşlerimize yönelik insani yardımların kesintisiz olarak ulaştırılması konusundaki şartlarımız sağlanıncaya kadar, İsrail ile ticaretin durdurulması kararımız yürürlüktedir." sözleriyle konuya açıklık getirdi.

Türkiye kısıtlamaları gevşetti mi? İsrailli bakanın iddiasına jet yalanlama
İsrail Dışişleri Bakanı\'nın "Ticaret kısıtlaması kaldırıldı" İddiasına Ticaret Bakanlığı\'ndan yalanlama

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Son Dakika Dünya İsrail Dışişleri Bakanı'nın 'Ticaret kısıtlaması kaldırıldı' İddiasına Ticaret Bakanlığı'ndan yalanlama - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Ahmet Çak: inşaAllah ???????? 4 1 Yanıtla

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SON DAKİKA: İsrail Dışişleri Bakanı'nın "Ticaret kısıtlaması kaldırıldı" İddiasına Ticaret Bakanlığı'ndan yalanlama - Son Dakika
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