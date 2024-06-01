İçişleri Bakanı: Üniversite öğrencisini bıçaklayan şahıs yakalandı

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Operasyonu gerçekleştiren polis ekiplerini tebrik eden Bakan Yerlikaya, "Kızımız A.Z.'ye bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Aziz milletimizin huzurunu kaçıranlara, kadınlara şiddet uygulayanlara, masum insanların canına kast edenlere ve suç odaklarına asla taviz vermeyeceğiz. Bu kişileri yakalayıp adalete teslim etmeye kararlıyız" ifadelerine yer verdi.

İstanbul 'un Kağıthane ilçesinde geçtiğimiz aralık ayında üniversite öğrencisi Aslıhan Zengin'i bıçaklayıp ağır yaralayan saldırgan yakalandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul Emniyet Müdürlüğünce olaya ait görüntülerin incelendiğini ve saldırıyı gerçekleştiren M.H.'nin 5 ay süren teknik takip ve araştırmalar neticesinde yapılan ihbarların da değerlendirilerek yakalandığını kaydetti.

NE OLMUŞTU?

Kağıthane Merkez Mahallesi'nde geçtiğimiz Aralık ayında saat 00.30 sıralarında meydana gelen olayda Marmara Üniversitesi İstatistik Bölümü 2. sınıf öğrencisi Aslıhan Zengin (20), akşam saatlerinde yardım amaçlı semte yeni taşınan çocukluk arkadaşı Eren Y.'nin evine gitmişti. Burada arkadaşları Sıla K. ve Yunus Emre K. ile taşınmaya yardımcı olan Zengin, birkaç saat sonra yanlarından ayrılarak evine dönmüştü. Kıyafetlerini değiştiren genç kız ardından kahve içmek için tekrardan arkadaşlarının da olduğu Eren Y.'nin evine gitmek için gece yarısı yola çıkmıştı.

GENÇ KIZI BELİNDEN BIÇAKLAYIP KAÇMIŞTI

Yaya olarak yürüyen genç kız, yaklaşık 15 dakika sonra Eren Y.'nin bulunduğu binanın önüne gelmişti. O esnada kapının şifresini yanlış giren genç kızın arkasından bir şahıs koşarak yaklaşmıştı. Genç kızın "Abi korkuttun beni" diye tepki verdiği kasklı şahıs, hiç sesini çıkartmadan genç kızı belinden bıçaklamıştı. Olayın ardından saldırgan bıçağı olay yerinde peçeteye sarıp attıktan sonra kaçarken, genç kız yere düşmüştü. Kanlar içerisinde kalan genç kızın çığlıklarını duyan arkadaşları yanına gelmişti. İlk müdahalesi arkadaşları tarafından yapılan genç kız için sağlık ekiplerine ihbarda bulunmuştu.

3 ORGANI ZARAR GÖRMÜŞTÜ

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan genç kızı yaptıkları ilk müdahalenin ardından Sarıyer Seyrantepe Yerleşkesindeki Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırarak tedavi altına alınmıştı. Hayati tehlikesi olan genç kız hemen ameliyata alınmıştı. Bıçaklanması sonucu 3 organı zarar gören genç kız, 6 saat süren ameliyat sonucu hayati tehlikeyi atlatarak normal bakım servisine alınmıştı.

MURAT KURUM'DAN YARDIM İSTEMİŞTİ

Öte yandan olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alarak genç kızın ifadesine başvurmuştu. Genç kız ifadesinde kendisini yaralayan şahsın evinin bulunduğu sokaktan itibaren kendisini takip ettiğini, kendisini rahatsız eden ve şüphelendiği kimsenin olmadığını söylemişti. Aslıhan Zengin, gerçekleşen olayla ilgili babası Kenan Zengin ile birlikte Kağıthane'de esnaf ziyareti yapan 31 Mart Yerel Seçimleri'nde AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum'dan da yardım istemişti.

"OKULUMU MAALESEF KORKTUĞUM İÇİN DONDURDUM"

Saldırganın yakalanması için yetkililere yardım çağrısında bulunan Zengin, korktuğu için saç rengini ve giyimini değiştirdiğini belirtmişti. Zengin şunları söylemişti: "Kavgalı olduğum birisi olmadığı için cevap veremedim. Bu zorlu süreci atlatmaya çalışıyorum. Atlatırken de bu olayla ilgili yüzümüm gözükmesini istemiyorum. Sonuçta bu adam hala dışarıda ve o kişinin beni tekrar görmesini istemiyorum. Okulumu maalesef korktuğum için dondurdum. Okulumla ilgili kendi kendim bir şeyler öğrenmeye çalışıyorum."