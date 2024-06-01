Şanlıurfa\'da biçerdöver yüksek gerilim hattına temas etti: 2 ölü, 3 yaralı

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Şanlıurfa'da mercimek biçme makinesinin yüksek gerilim hattına temas etmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Edinilen bilgiye göre olay, Hilvan ilçesine bağlı kırsal Oymaağaç Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, tarlada hasat yapan mercimek biçme makinesinin yüksek gerilim hattına temas etmesi sonucu biçme aracının üzerindeki 5 kişi akıma kapılarak yaralandı. Ambulansla Hilvan Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Ozan Baytug ile Fatih Baytug hayatını kaybederken Şehriban S., Benguzar B. ve Sefer B. ise ağır yaralandı.

YARALILARIN DURUMU AĞIR

Yaralılar, Hilvan Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Haliliye Ek Hizmet Binasına sevk edildi. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının ağır olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.