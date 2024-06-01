Muş\'ta 2 yaşındaki çocuk evin balkonundan düşerek hayatını kaybetti

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Muş'ta 7. kattaki evin balkonundan düşen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Olay, güvenlik kamerasına yansıdı.

7. KATTAN DÜŞEREK HAYATINI KAYBETTİ

Olay, Sütlüce Mahallesi'ndeki 7 katlı apartmanda meydana geldi. Apartmanın en üst katındaki evlerinin balkonunda oyun oynayan A.S., dengesini kaybedip asfalt zemine düştü. Çığlıkları duyup balkona koşan aile bireyleri ile komşuları bebeği yerde yatarken gördü. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırılan A.S., doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Bu arada A.S.'nin apartmandan düşme anı saniye saniye çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.